Brglez: Izključitev je bila skrbno načrtovan dogodek

Nekdanji predsednik državnega zbora komentira dogajanje okoli izključitve iz stranke

27. junij 2018 ob 13:17,

zadnji poseg: 27. junij 2018 ob 15:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Milan Brglez je prepričan, da je bila njegova izključitev iz stranke SMC skrbno načrtovana, kar nakazuje tudi hitro menjavanje članov posameznih organov stranke, čemur je sledil sklep, po katerem je bil izključen iz stranke.

Dodal je, da so očitki, da je dajal preveč izjav za medije, neutemeljeni. Glavni očitek pa je bila samokandidatura za predsednika državnega zbora, kjer je prepričan, da so njegovi zdaj že nekdanji strankarski kolegi zgolj prebrali naslov novice na Slovenski tiskovni agenciji, v kateri je sam zagovarjal, da bi moral to mesto prevzeti Cerar.

Poudaril je, da je predsednik SMC-ja večkrat tudi sam kršil statut stranke. Prepričan pa je, da je glavni razlog za njegovo izključitev njegova zahteva po konsolidaciji stranke po volitvah, tako da "na položaje pridejo dobri, in ne naši ljudje". Druga ideja, ki je bila zanj usodna, pa je bila, tako pravi Brglez, njegova zahteva po približevanju liberalnim strankam.

Brglez izključitev pričakoval

"Sam mislim, da je najprej treba ohraniti hladne glave, in ne mislim prehitro povzročati dodatnih težav," je dejal Brglez in dodal, da bo, dokler bo minimalna možnost za sredinsko koalicijo tudi z NSi-jem, treba premisliti vsak korak, in tudi sam bo premislil. Zato tudi ne želi govoriti o tem, kje bo nadaljeval politično kariero.

Poudaril je, da ga je stranka SMC že "izbrisala" z vseh spletnih strani in položaja podpredsednika SMC-ja. "Po mojem mnenju bi moral biti postopek speljan drugače, a bi potem morali drugače prepričati vse te ljudi, ki ne vedo najbolje, kaj se dogaja." Dodal je, da je bil na to potezo stranke tudi pripravljen. Upa pa, da ne bodo zdaj prevladala čustva. Brglez do preklica ostaja del poslanske skupine SMC.

Zdaj ima petnajst dni časa za morebitno pritožbo na sklep, o kateri bo premislil oziroma, kot je dejal: "Petnajst dni je v politiki ogromno." Na vprašanje, ali je on edini, ki ne bi bil pripravljen vstopiti v koalicijo z Janezom Janšo, pa je odgovoril, da samega sebe dojema kot branik pred to potezo, prepričan pa je, da bi v primeru take odločitve temu sledil le del stranke. Ne pričakuje pa, da bo prišla zahteva po tem, da vrne mandat, ki "si ga je trdo prislužil z delom na terenu".

Na vprašanje o konfliktu s Cerarjem glede Zakona o tujcih je Brglez odgovoril, da ju je potem povezala arbitraža, saj je zadeva, ki je nacionalnega pomena, taka, da ne more prihajati do nesoglasij.

Skopi odzivi strank

Odzivi parlamentarnih strank glede izključitve podpredsednika SMC-ja Milana Brgleza iz stranke so večinoma skopi in pojasnjujejo, da gre za notranjo zadevo stranke. V Levici ne izključujejo sodelovanja z Brglezom v prihodnje.

Matej T. Vatovec (Levica) je pojasnil, da so v Levici z Brglezom na nekaterih točkah sedaj že sodelovali. "Mislim pa, da je sedaj na njem, da ugotovi, kaj pravzaprav želi v svoji prihodnji politični karieri", je dejal o morebitnem vstopu Brgleza v poslansko skupino Levice. Brglez sicer za zdaj, kot je napovedal, ostaja v poslanski skupini SMC-ja, saj mora o tem še premisliti.

Na vprašanje, kaj to pomeni za nadaljnja pogajanja o oblikovanju vlade, je Vatovec odgovoril, da "Brglez očitno ni bil dovolj vpliven faktor v tem koaliranju, ampak to bo treba ugotoviti pri ostalih strankah, ki trenutno vodijo to igro". "Mislim, da je še vse odprto in bo v naslednjih dneh stvar stekla," je še ocenil glede oblikovanja vladne koalicije.

Jelinčič: Cerar se pripravlja na koalicijo z Janšo

"Kakor kaže, so se v SMC-ju skregali," pa se je na Brglezovo izključitev odzval predsednik SNS-ja Zmago Jelinčič ter ocenil, da je bila odstavitev bivšega predsednika državnega zbora logična posledica, saj da se Cerar navkljub drugačnim izjavam pripravlja na vstop v Janševo koalicijo. To pa je po Jelinčičevem prepričanju edina rešitev za Cerarja in njegovo stranko, če želita preživeti naslednje volitve.

L. L., G. C.