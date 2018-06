Brglez je pred izključitvijo želel kandidirati za predsednika SMC-ja

Cerar bo izključitev Brgleza komentiral v Odmevih

28. junij 2018 ob 21:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji podpredsednik stranke SMC Milan Brglez je Miru Cerarju predlagal sklic kongresa SMC-ja, na katerem bi sam nastopil kot kandidat za predsednika stranke, kar bi po njegovem mnenju lahko bil razlog za izključitev.

Milan Brglez, nekdanji podpredsednik SMC-ja, naj bi v pogovoru s predsednikom stranke Mirom Cerarjem predlagal, da bi po jesenskih lokalnih volitvah in pred evropskimi volitvami prihodnje leto izvedli kongres stranke, je Brglez pojasnil v oddaji Svet na Kanalu A. Na tem kongresu bi Brglez nastopil kot protikandidat Cerarju za mesto predsednika stranke SMC, je potrdil. Kot je dejal, se mu zdi povsem mogoče, da je bila ta napoved eden izmed razlogov za njegovo nedavno izključitev iz stranke. Izključitev sicer Brglez razume kot "neumno piar potezo", a hkrati dodaja, da je takšno potezo Cerarja in njegovega ožjega kroga na neki način pričakoval.

Povedal je tudi, da sklepa o izključitvi iz stranke še ni prejel, da izpodbijanja tega sklepa sicer ne izključuje, a ga niti ne predvideva, saj bi se vse skupaj tako sprevrglo v "tragikomedijo".

Na vprašanje, ali se je z njegovo izključitvijo položaj v stranki spremenil in bo SMC mogoče požrl svoje besede ter šel v koalicijo z Janšo, je Brglez odvrnil, da je še vedno član poslanske skupine SMC-ja "tudi zato, da se kaj takega ne zgodi". Brglez bo tako ostal član poslanske skupine SMC-ja, saj ga je na ta položaj izvolilo ljudstvo. To pomeni, da mu stranka ne sme prepovedati sodelovanja na sejah stranke, a sam predvideva, da bodo seje, na katerih ne bo zaželen, vseeno potekale na stranki.

Brglez je v pogovoru za Svet na Kanalu A tudi zanikal namigovanja vodje poslanske skupine SMC-ja Igorja Zorčiča, da naj bi bila Brglezova morebitna kandidatura za predsednika DZ-ja zrežirana. Vse, kar je s svojo kandidaturo želel storiti, je bilo povečati možnosti za oblikovanje levosredinske koalicije, je pojasnil.

Brglez je komentiral tudi svojo izjavo v intervjuju za STA, v katerem je izrazil pripravljenost začasno voditi DZ, dokler se ne končajo koalicijska pogajanja. Prav v času objave je namreč v Kamniku potekal sestanek petih strank, na katerem so iskali izvoljivega kandidata za predsednika DZ-ja. Na vprašanje, ali se mu je to zdel napačno izbran trenutek za tak intervju, je dejal, da ne. "Te odločitve so bile sprejete že dan, dva pred tem, zdaj so samo postale javne." Glede intervjuja se sicer ni posvetoval s stranko, saj, kot pravi, če bi se posvetoval s stranko, v prejšnjem mandatu ne bi naredil ničesar.

Cerar o izključitvi v Odmevih

Cerar je ob koncu vrha v Bruslju na vprašanje, ali odločitev o Brglezu pomeni možnost povezovanja s SDS-om, odgovoril, da je že neštetokrat pojasnil, da SMC podpira stabilno, razvojno naravnano in svobodomiselno koalicijo na čelu z Marjanom Šarcem in da so njemu poverili zaupanje. "Vse manipulacije, ki vodijo v drugo smer, so popolnoma nesprejemljive," je še zatrdil in napovedal, da bo zvečer podal izjavo v povezavi z Brglezom. Cerar bo tudi gost v večernih Odmevih.

Na vprašanje, ali se boji, da bodo Brglezu sledili drugi člani SMC-ja, pa je Cerar odgovoril, da se ničesar ne boji.

La. Da.