Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 23 glasov Ocenite to novico! Predsednik Borut Pahor je na ljubljanskih Žalah položil vence k spomeniku padlim v vojni za Slovenijo '91, spomeniku padlim in umrlim v boju proti okupatorjem Slovenije 1941-1945, lipi sprave in h kostnici žrtev iz prve svetovne vojne. Foto: BoBo Naša minljivost terja od nas tudi, da do sočloveka stopamo spoštljivo in v dialogu, četudi se morda z njim ne strinjamo. Še več, biti človek od nas zahteva, da smo do posameznikov, s katerimi se morda svetovnonazorsko ne strinjamo, še bolj spoštljivi kot do tistih, s katerimi imamo enake poglede. Te namreč že po logiki stvari spoštujemo. Milan Brglez VIDEO Dan spomina na mrtve Dodaj v

Brglez: Srečanja na ta dan opominjajo, da smo na tem svetu le popotniki

Cvetje, goreče sveče, bogoslužja in spominske slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve

1. november 2017 ob 07:18,

zadnji poseg: 1. november 2017 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Z obiski grobov, prinašanjem cvetja in prižiganjem sveč se mnogi na dan spomina na mrtve spominjajo vseh, ki so že pokojni. Po državi potekajo številne žalne slovesnosti s polaganji vencev, v cerkvah pa v spomin na mrtve potekajo bogoslužja.

Dan spomina na mrtve je med Slovenci močno zakoreninjen praznik, kar potrjuje množični obisk pokopališč v dneh okoli 1. novembra. Praznik je posvetna različica katoliškega praznika vseh svetih, ko se cerkev spominja svetnikov, ki naj bi uresničili duhovni in etični ideal, je za Radio Slovenija poročal Marko Rozman.

Alek Zwitter, župnik pri Svetem Križu v Ljubljani, ki obsega največje centralno pokopališče Sloveniji - pokopališče Žale, je prepričan, da je množični obisk grobov mogoče razumeti tudi kot znamenje človekovega upanja. 1. november je zato za katoličane bolj kot dan smrti, praznik življenja.

Predstavniki oblasti polagajo vence ob obeležja žrtvam in padlim

Umrlim so se poklonili tudi predstavniki oblasti, ki so vence položili ob spomenike in spominska znamenja padlim v 1. in 2. svetovni vojni, vojni za Slovenijo in žrtvam povojnih pobojev.

Osrednja komemoracija je tokrat prvič potekala pri spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani. Udeležili so se je predsednik republike Borut Pahor, premier Miro Cerar, predsednik državnega zbora Milan Brglez, predsednik državnega sveta Mitja Bervar in načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman ter generalni direktor policije Marjan Fank.

Predsednik Pahor je nato v spremstvu Cerarja, Brgleza, Bervarja in Ostermana ter Fanka na ljubljanskih Žalah položil vence k spomeniku padlim v vojni za Slovenijo '91, spomeniku padlim in umrlim v boju proti okupatorjem Slovenije 1941-1945, lipi sprave in h kostnici žrtev iz prve svetovne vojne.

Pahor bo položil venca tudi k spomeniku žrtvam vojnega nasilja na Sv. Urhu pri Ljubljani in h grobnici na Teharjah. Polaganja vencev na Sv. Urhu se bodo udeležili tudi Bervar, poslanec SMC Jani Möderndorfer in poslanka Levice Violeta Tomić. Brglez pa je bil govornik na komemoraciji pri spomeniku padlim borcem na Prevojah v Zgornjem Tuhinju.

Brglez: Zgodovina do našega naroda je bila trpka in neusmiljena

Predsednik državnega zbora je v svojem nagovoru ob današnjem prazniku opomnil, je današnji praznik tudi dan opomina. "Tako nas prireditve in srečanja na ta dan opominjajo, da smo na tem svetu le popotniki in moramo zato, dokler le lahko, delati dobro drug drugemu, predvsem pa biti sočloveku v oporo - v dobrih in slabih časih," je izpostavil.

"Naša minljivost terja od nas tudi, da do sočloveka stopamo spoštljivo in v dialogu, četudi se morda z njim ne strinjamo. Še več, biti človek od nas zahteva, da smo do posameznikov, s katerimi se morda svetovnonazorsko ne strinjamo, še bolj spoštljivi kot do tistih, s katerimi imamo enake poglede. Te namreč že po logiki stvari spoštujemo," je opomnil Brglez.

Ob tem je opozoril tudi na to, da bi morali "narediti vse, da pobiti, ki še ležijo v breznih po naši domovini, najdejo svoj večni mir in dokončen kraj počitka. Da dobijo svoj grob, kamor bodo lahko svojci položili cvet in svečo v njihov spomin. To je naša civilizacijska dolžnost, ki nam jo je s svojim zgledom določila že Antigona. Smo ljudje in to so naši mrtvi".

Brglez je tudi poudaril, da je bila zgodovina do našega naroda "trpka, neusmiljena in marsikdaj tudi sovražna. Svoje smo žal dodali sami. Ker pa danes vemo, kaj je prav in kaj narobe, ne smemo dopustiti, da Damoklejev meč povojnih pobojev, ki še visi nad nami, razdvaja našo družbo še naprej".

"Mrtvi morajo najti svoj mir in pokoj, mi, ki še živimo, pa moramo zapreti to boleče poglavje naše zgodovine. Kajti le narod, ki se je sprijaznil z vsemi platmi svoje zgodovine, gre lahko naprej in skupaj gradi svojo prihodnost," je še poudaril Brglez v svojem nagovoru ob dnevu spomina na mrtve.

Komemoracija v zamejstvu

Predstavniki države se bodo udeležili tudi komemoracij v zamejstvu. Poslanca Matjaž Nemec (SD) in poslanka Alenka Bratušek (NP) se bosta v Italiji udeležila polaganja vencev v taboriščih Visco in Gonars, pri spominskem obeležju v Gonarsu, pri spomeniku padlim borcem na pokopališču v Gorici, na grobnico na pokopališču in k spomeniku Lojzeta Bratuža. Poslanka SMC Jasna Murgel in mariborski podžupan Zdravko Luketič bosta v Avstriji prisotna na komemoraciji na graškem pokopališču.

Številne žalne slovesnosti bodo tudi v lokalnih skupnostih. V Mariboru bodo pripravili komemoracijo na partizanskem grobišču, kjer bo govornik župan Andrej Fištravec. Tej bo sledilo polaganje vencev na grobišču padlim v prvi svetovni vojni in na grobišču sovjetskih vojakov.

Osrednja komemoracija Mestne občine Nova Gorica bo v spominskem parku na Trnovem pri Gorici. Pred tem bodo položili vence pri grobišču nad Grgarjem, na vojaškem pokopališču iz prve svetovne vojne v Ravnici in pri dveh grobiščih na Trnovem.

Številna bogoslužja v cerkvah

V spomin na mrtve po državi potekajo tudi bogoslužja. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore daruje mašo v cerkvi Vseh svetih na Žalah, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa je na pokopališču na Pobrežju dopoldne daroval mašo, celjski in novomeški škof, Stanislav Lipovšek in Andrej Glavan, pa v tamkajšnjih stolnicah.

Foto: Bobo

A. K. K., G. C.