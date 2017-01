Brglezu zaradi zakona o tujcih pisal komisar SE-ja za človekove pravice

Svet Evrope je zaskrbljen

17. januar 2017 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Svet Evrope je Slovenijo znova opozoril na spornost novele zakona o tujcih. Tokrat je se je komisar za človekove pravice Nils Muižnieks s pismom obrnil na predsednika Državnega zbora Milana Brgleza in pozval poslance, naj novelo zavrnejo, ker da je v nasprotju z več evropskimi in mednarodnimi standardi.

Nils Muižnieks je v pismu opozoril, da predlagana novela zakona o tujcih jemlje pravico do individualne obravnave, četudi predvideva varovalke. Muižnieks je tako že drugi visoki predstavnik Sveta Evrope, ki je zaskrbljen zaradi predlagane zakonske novele. Prejšnjo sredo je zaskrbljenost v pismu premierju Miru Cerarju izrazil tudi generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland.

Muižnieks sicer priznava, so skrbi Slovenije, kako preprečiti kaos, podoben tistemu, ki je vladal v drugi polovica leta 2015, povsem legitimne, vendar predlagane rešitve po njegovem mnenju kršijo več evropskih in mednarodnih standardov. Najbolj ga skrbi, da novela zakona krši prepoved kolektivnih izgonov in vračanja ljudi v države, kjer bi lahko bilo ogroženo njihovo življenje ali kjer bi lahko bili podvrženi mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju.

Slovenska odločitev bi lahko povzročila učinek domin

Komisar je opozoril, da to pomeni tudi posredno vračanje, ko bi torej slovenska zavrnitev prebežnika povzročila učinek domin tudi pri drugih državah in bi to lahko pripeljalo do vrnitve prebežnika v državo, kjer bi mu grozila smrt ali nečloveško ravnanje.

Muižnieks je obžaloval tudi utemeljevanje novega zakona o tujcih na tem, da je "treba znižati stopnjo varnostne ogroženosti za slovensko prebivalstvo". "To pošilja negativno sporočilo javnosti, ko prikazuje migrante in prosilce azila kot grožnjo, namesto da bi se poudarjalo, da mnogi od njih bežijo z območij konfliktov in potrebujejo zaščito," je v pismu poudaril komisar.

"Določena varnostna vprašanja lahko obstajajo, vendar bi ustrezen proces z individualnimi pogovori dejansko lahko povečal možnosti identifikacije in odkrivanja tistih, ki bi lahko predstavljali varnostno grožnjo, s čimer bi dejansko zagotovili boljšo zaščito prebivalstva," je prepričan Muižnieks.

Komisar DZ pozval, naj predlagano novelo zakona zavrne

Dodal je še, da bi sprejem te novele "umazal" dozdajšnje zelo resno zavzemanje Slovenije za človekove pravice. Ta korak bi mednarodne človekove pravice močno spodkopal, lahko pa bi povzročil tudi niz podobnega ravnanja v regiji, je še opozoril.

Na podlagi naštetega je komisar zato pozval DZ, naj predlagano novelo zakona o tujcih zavrne, saj da je v nasprotju z mednarodnim pravom. "Poslanci bi morali namesto tega zagotoviti, da bi izredni ukrepi glede migracijskega pritiska vsebovali dostop do učinkovitega in individualnega ocenjevalnega procesa. DZ bi moral tudi zagotoviti zadostna materialna in človeška sredstva," je še dodal Muižnieks.

DZ bo predlog novele zakona o tujcih obravnaval po nujnem postopku na januarski seji.

Sa. J.