Bruselj: V Sloveniji znova tveganje proračunske neskladnosti

Takšna ocena padla tudi lani

21. november 2018 ob 13:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sloveniji ostajajo tveganja proračunske neskladnosti z evropskimi pravili, je v oceni osnutka slovenskega proračunskega načrta za leto 2019 ugotovila Evropska komisija.

Slovenija, ki je septembra dobila novo vlado in je v Bruselj poslala osnutek na podlagi predpostavke nespremenjenih politik, je zdaj pričakovano dobila oceno, da se spoprijema s tveganji neskladnosti. Takšno oceno je sicer dobila tudi lani.

Komisija jo ob tem poziva, naj ukrepa za uskladitev s pravili, zlasti ko gre za razliko med priporočenim in načrtovanim strukturnim naporom ter razliko med priporočeno in predvideno stopnjo rasti neto primarnih izdatkov.

Komisija pri ocenjevanju članice vselej razdeli na več skupin: skladne s pravili, pretežno skladne in na tiste s tveganji neskladnosti. Italija je zaradi še posebej resne neskladnosti z evropskimi priporočili razred zase.

Skupaj s Slovenijo so v skupini držav, kjer obstajajo tveganja proračunske neskladnosti, še Belgija, Francija, Portugalska in Španija. Deset držav je skladnih s pravili, tri pa so pretežno skladne.

Ocene proračunov so sicer le del zajetnega jesenskega gospodarskega svežnja, s katerim komisija sproži nov cikel evropskega semestra, procesa usklajevanja proračunskih in reformnih politik pod nadzorom Bruslja, uvedenega sredi krize.

Bulčeva: Samo pogumno naprej

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je ob objavi proračunskih ocen članic v evrskem območju novinarje in javnost pozvala, naj pazljivo pogledajo grafe zadnjih petnajstih let in prepoznajo "zelo zahtevne, a uspešne korake", ki jih je Slovenija naredila v zadnjih štirih letih.

Slovenija je po navedbah Bulčeve v zadnjih letih pokazala zelo dobro gospodarsko rast, ki so jo vodile močne investicije in povečanje izvoza, in tudi v prihodnje bo rast javnih investicij imela ugoden vpliv na bruto domači proizvod (BDP).

Komisarko veseli triodstotno povečanje stopnje zaposlenosti in predvideno zmanjšanje brezposelnosti na 5,6 odstotka v tem letu.

Ob tem sicer opozarja, da ne smemo pozabiti na pomembnost vzdrževanja stabilnosti javnih financ in zagotavljanja trajnostne rasti, kar pomeni previdno rast državnih izdatkov – plač in socialnih prejemkov.

Izpostavlja dva vidika, pri katerih Slovenija tvega, da predlagani proračun ne bo upošteval pakta za stabilnost in rast, ki opredeljuje temeljna evropska proračunska pravila.

"Prilagoditi je treba razliko v višini 0,3 odstotka BDP-ja pri državnih odhodkih in razliko v višini 1,4 odstotka BDP-ja pri zmanjšanju dolga do največ 60 odstotkov BDP-ja," je izpostavila komisarka v pisni izjavi za medije.