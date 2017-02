Čas za odločitev: začel se je vpis na študijske programe

Vpis poteka do 3. marca

6. februar 2017 ob 07:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Začenja se vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2017/18. Prijavni obrazec lahko kandidati oddajo elektronsko ali po pošti.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj razpisalo 18.895 vpisnih mest, od tega 14.507 za redni, 2665 za izredni študij ter 1723 mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.

Od tega je na ljubljanski univerzi za redni in izredni študij na voljo 9411 vpisnih mest, na mariborski 4993, na primorski 1598, na novogoriški 190 in na samostojnih visokošolskih zavodih 980 mest. V primerjavi z lanskim razpisom so visokošolski zavodi razpisali 494 mest manj.

Elektronski, pa tudi klasični vpis

Rok za prijavo je 3. marec, prijavnico pa lahko kandidati oddajo elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom oz. natisnjen in podpisan prijavni obrazec pošljejo po pošti. Vsak kandidat lahko odda eno prijavo za vpis, v njej pa po prednostnem vrstnem redu izbere največ tri študijske programe, v katere se želi vpisati in za katere izpolnjuje oz. bo do rokov izpolnjeval pogoje za vpis.

Na ministrstvu za izobraževanje opozarjajo, da je pomemben vrstni red izbranih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, ki jih želijo študirati in za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

Pred iztekom vpisnega roka se bodo kandidati lahko udeležili tudi informativnih dni, ki bosta 10. in 11. februarja. Prvemu prijavnemu roku bo sledil še drugi prijavni rok od 22. do 29. avgusta.

T. K. B.