Centri za socialno delo se zaradi slabih razmer za delo pridružujejo stavki

Na dan stavke bodo obravnavali le nujne primere

23. januar 2018 ob 11:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stavki javnega sektorja 24. januarja se bodo pridružili tudi sindikat centrov za socialno delo SINCE07. Na ta dan ne bodo sprejemali vlog, obravnavali pa bodo le najnujnejše primere. "Leta nevlaganja in stihije na področju socialnega dela so privedle do nevzdržnih razmer za delo," pravi predsednik sindikata Perica Radonjić.

Osnovna težava centrov za socialno delo je pomanjkanje kadrov, saj je trenutno na vseh 62 CSD-jih zaposlenih okoli 1.200 strokovnih delavcev, to Slovenijo uvršča pod evropsko povprečje, saj je v povprečju EU-ja na 100 tisoč prebivalcev 1.851 zaposlenih v socialnem varstvu, medtem ko je v Sloveniji tovrstnih zaposlenih le 772.

Kadrovsko pomanjkanje privede do slabih delovnih razmer, poudarja Radonjić in dodaja, da posledično obravnave vlog zamujajo, svetovanja pa opravljajo po hitrih postopkih. Nevzdržne delovne razmere pa pomenijo preobremenjenost in posledično več bolniških odstotnosti. "V takih okoliščinah tudi direktorji težko organizirajo nemoten potek delovnega procesa," je dodal.

Slabo plačani strokovni delavci

Radonjić opozarja tudi, da so plače v socialnem varstvu najnižje v celotnem javnem sektorju, saj so strokovni delavci ob začetku kariere uvrščeni v 30. plačni razred, kar pomeni nekaj čez 900 evrov osnove. Radonjić ob tem poudarja, da tudi načrtovana reorganizacija CSD-jev ne bo rešila težav, če ne bo skupaj prišlo še do občutne izboljšave na kadrovskem področju. Po mnenju sindikata v Sloveniji primanjkuje od 200 do 300 delavcev.

Centri za socialno delo bodo tako na dan stavke opravljali le najnujnejše prve obravnave in opravljali dela, določena z zakonom. Stavka bo potekala na delovnem mestu, medtem ko se bodo člani sindikata tudi udeležili protestnega shoda pred vlado. Radonjić poudarja, da ljudje lahko vloge oddajajo po pošti ali elektronski pošti, a na dan stavke ne bodo obravnavani.

Vodja pogajalske skupine javnega sektorja Jakob Počivavšek je ob tem dejal, da so sicer odprti še za pogajanja, vendar je verjetnost, da bo dogovora prišlo do jutri, razmeroma majhna. "Glede na to, da smo včeraj po treh ur pogajanj izvedeli, da vladna skupina nima mandata za večino naših pogajalskih zahtev, dvomim, da se bo danes kaj spremenilo."

