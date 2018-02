Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Februarska redna seja DZ-ja bo nekoliko daljša, kot je to običajno. Trajala bo do 20. februarja. Foto: DZ Dodaj v

Cerar bo odgovarjal poslancem

Začetek februarske redne seje državnega zbora

12. februar 2018 ob 08:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pripravljenost vlade na morebitno novo ekonomsko-finančno krizo, njeno delo do parlamentarnih volitev in zdravstvena zakonodaja so vprašanja, na katera bo na začetku redne februarske seje državnega zbora odgovarjal predsednik vlade Miro Cerar. Koalicijo pa zanimajo rezultati dela vlade.

Vinka Gorenaka iz SDS-a zanima, kako bo Cerar "z vidika sprejemanja nujnih ali sistemskih zakonov, zaposlovanja v javni upravi, napovedanega stavkovnega vala, uravnoteženja proračuna in vse večjih solo akcij koalicijskih partneric, pa tudi vaših lastnih poslancev, zagotovil nemoteno upravljanje države do parlamentarnih volitev".

Miha Kordiš iz levice je prepričan, da je opredelitev nove dajatve v predlogu novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bistveno manj solidarna od napovedane, zato želi izvedeti, ali vlada načrtuje kakšne spremembe za povečanje solidarnosti in kako bo Cerar ukrepal, da bo zakon potrjen na vladi in vložen v DZ pred koncem mandata.

Mateja Tonina (NSi) zanima, kako je vlada državo pripravila na "morebitno prihodnjo ekonomsko-finančno krizo", Simona Kustec Lipicer iz koalicijskega SMC-ja pa sprašuje, kakšni s rezultati dela vlade, ki so v dobro ljudi. Zanima jo, kako so in bodo dosežki vlade "vplivali na kakovost življenja, na boljše pogoje bivanja in življenjski standard, kakršnega mora svojim ljudem zagotoviti država".

Na dnevnem redu februarske seje bosta tudi zakona o spodbujanju razvoja turizma in investicij ter novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Vse tri predlaga vlada, seja pa bo trajala do 20. februarja.

