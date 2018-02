Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 23 glasov Ocenite to novico! Cerarju bo junija potekel mandat predsednika SMC-ja, in čeprav bi lahko stranko začasno vodil kot v. d., se je odločil preveriti zaupanje med člani. Foto: BoBo Sorodne novice Anketa: zanesljivo vodstvo Marjana Šarca Dodaj v

Cerar bo pred volitvami iskal potrditev v svoji stranki

Volilni kongres SMC-ja bo 10. marca

15. februar 2018 ob 07:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik SMC-ja Miro Cerar se je pred volitvami odločil preveriti zaupanje med člani stranke. Čeprav mu mandat poteče junija, je napovedal volilni kongres stranke za 10. marec.

Na kongresu bodo razpravljali o programu dela stranke v prihodnjem mandatu. "Na volitve se odpravljamo kot stranka, ki je normalizirala in stabilizirala Slovenijo ter dosegla mnogo rezultatov, ki jih že občutijo tudi državljanke in državljani," so po seji sveta stranke povzeli Cerarjevo izjavo.

Volilni program, ki je nastajal znotraj strankinih programskih odborov in v pogovorih na terenu, je po besedah predsednika strankine programske konference Aleksandra Kešeljevića osredotočen na pet skupnih imenovalcev: pravična, varna, zelena, digitalna in zdrava Slovenija.

10. marca ga bodo predstavili članom, ki bodo takrat izbirali tudi predsednika SMC-ja.

