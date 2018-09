Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Cerar se bo predstavil odboru DZ-ja za zunanjo politiko. Foto: DZ/Borut Peršolja Dodaj v

Cerar predstavlja svojo vizijo vodenja zunanjega ministrstva

Zaslišanje pred odborom za zunanjo politiko

4. september 2018 ob 11:20,

zadnji poseg: 4. september 2018 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kot kandidat za ministra za zunanje zadeve se v odboru za zunanjo politiko predstavlja dosedanji premier Miro Cerar, ki napoveduje bolj odprto in uravnoteženo zunanjo politiko.

Miro Cerar se je moral z nekaterimi najbolj perečimi zunanjepolitičnimi vprašanji in izzivi, med katerimi so tudi vprašanje državne meje in druga odprta vprašanja s Hrvaško, spoprijemati že na dosedanjem položaju. Cerarja, ki napoveduje bolj odprto in uravnoteženo zunanjo politiko, čakajo tudi priprave na predsedovanje svetu EU-ja v drugi polovici leta 2021.

Preostala današnja zaslišanja

Sočasno s Cerarjem bo zaslišan kandidat za ministra za javno upravo Tugomir Kodelja. Ob 15. uri sledita Jernej Pikalo (izobraževanje, znanost in šport) in Marko Bandelli (razvoj, strateški projekti in kohezija). Ob 9. uri sta se začeli zaslišanji kandidata za notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki se bo nadaljevalo ob 19. uri, in kandidatke za kmetijsko ministrico Aleksandre Pivec, ki je že dobila podporo matičnega odbora DZ-ja.

Zaslišanja preostalih desetih ministrskih kandidatov bodo v sredo in četrtek.

Prenos zaslišanja Mira Cerarja si lahko ogledate tukaj. Prenos predstavitve kandidata za ministra za javno upravo Tugomerja Kodelja pa si lahko ogledate na vstopni strani MMC-ja ali na RTV 4D.

