Cerar: Do vlade, ki si jo želi SMC, je verjetno še dolga pot

"SMC je in ostaja pomemben akter"

13. junij 2018 ob 17:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izvršni odbor SMC-ja, ki se je sešel prvič po državnozborskih volitvah, bo razpravljal o povolilnih namerah stranke. Do vlade, ki si jo v SMC-ju želijo, bo verjetno še dolga pot, je pred sejo dejal Miro Cerar, ki se je danes že sešel z Marjanom Šarcem in Alenko Bratušek.

Predsednik SMC-ja Miro Cerar je pred sejo izvršnega odbora stranke, ki bo opravil tudi prvo analizo volitev, na katerih je stranka dobila manj kot deset odstotkov glasov, dejal, da SMC "je in ostaja pomemben akter, zato jemljemo svojo vlogo zelo odgovorno".

Cerar se je sicer po volitvah že dvakrat sešel na pogovorih z Marjanom Šarcem, predsednikom drugouvrščene stranke na volitvah LMŠ. Na vprašanje, ali pogovori s Šarcem pomenijo, da se s predsednikom prvouvrščene stranke SDS Janezom Janšo ne bodo pogovarjali, je Cerar odvrnil, da je "vedno odprt za pogovore na vse strani". Meni, da se je v politiki treba pogovarjati, spomnil pa je, da je nekatera svoja stališča jasno predstavil v volilni kampanji, ko je večkrat zatrdil, da ne želi sodelovati z Janševo stranko SDS.

Pot do razvojno usmerjene vlade

A nekatera stališča bodo oblikovali prav danes. "Treba je upoštevati vse, kar se zdaj dogaja," je pred sejo odbora še dejal Cerar in navedel, da je do vlade, ki si jo želijo in bo usmerjena v razvoj Slovenije, še dolga pot.

Pred sejo so sicer mediji poročali o tem, da je del stranke tudi proti vnaprejšnjemu izključevanju sodelovanja s stranko SDS, medtem ko drugi del stranke t. i. Brglezov krog vstopu v morebitno vladno koalicijo, ki bi jo vodil Janša, zelo močno nasprotuje.

Sestanek Šarec–Cerar–Bratušek

Danes, v sredo, so se na skupnem pogovoru sicer že srečali Šarec, Cerar in Alenka Bratušek. Govorili pa so o morebitnem sodelovanju, so pojasnili v LMŠ-ju, kjer pa podrobnejše vsebine niso razkrili. Dodali so le, da vse strani pogovor ocenjujejo kot konstruktiven. "Vnovič se je potrdilo, da je prisoten interes za sodelovanje, zato bodo pogovore nadaljevali," so dodali v stranki LMŠ.

Šarec, ki se je z LMŠ-jem na predčasnih državnozborskih volitvah uvrstil na drugo mesto, se je sicer s predsednikoma SMC-ja in Stranke Alenke Bratušek po volitvah ločeno že srečal, obema strankama pa je poslal tudi vabilo k oblikovanju koalicije za prihodnost. To je sicer poslal vsem novoizvoljenim parlamentarnim strankam, razen SDS-u. Srečal se je tudi s predsednikom SD-ja Dejanom Židanom, prvakom DeSUS-a Karlom Erjavcem in predsednikom NSi-ja Matejem Toninom.

Šarec prehiteva po levi?

Nekateri Šarcu sicer očitajo, da prehiteva, saj da mora priložnost za sestavo koalicije prvi dobiti Janša kot predsednik na volitvah zmagovite stranke SDS. A Šarec je že odgovoril, da s tem nima težav, da zgolj preverja, ali stranke, ki so pred volitvami zavrnile sodelovanje s SDS-om, pri takem stališču še ostajajo.

