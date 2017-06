Cerar: Gradnja drugega tira bo omogočala izgradnjo dvotirne proge

8. junij 2017 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za infrastrukturo je za tokratno sejo vlade moralo pripraviti poseben sklep, s katerimi bo zagotovljeno, da bo gradnja drugega tira omogočila izgradnjo dvotirne proge.

Premier Miro Cerar je pred vrhom koalicije in sejo vlade povedal, da je po mnogo razgovorih na temo drugega tira z različnimi deležniki v minulih tednih ugotovil, da so premalo obveščeni o tem, kaj določa zakon oz. v kateri smeri nameravajo izpeljati projekt.

Ministrstvu za infrastrukturo je zato naložil, naj pripravi poseben sklep, s katerimi bodo zagotovili, da bo gradnja drugega tira omogočala izgradnjo dvotirne proge. "Tudi tam, kjer bodo predori, bodo cevi speljane tako, da bo možna dvotirnost, saj je to zagotovo najboljša rešitev," je dejal Cerar. Dosedanjo traso bo tako mogoče uporabiti za druge, na primer turistične namene. Odločitev o tem naj bi bila sprejeta na tokratni seji vlade.

Vlada bo obravnavala tudi vprašanje prodaje NLB-ja in odločila o predlaganem cenovnem razponu za delnico. Koalicijska partnerja SD in DeSUS sta se po Cerarjevih besedah že izrekla "v smeri neprodaje". Vendar je po premierjevem mnenju to tako pomembna odločitev, da "ne zadostuje samo političen pogled, ampak je treba to odločitev na seji vlade preučiti temeljito, z vseh zornih kotov, tudi strokovno in z vidika posledic".

Mnenji SDH-ja in NLB-ja

Cerar je na sejo vlade povabil najvišje predstavnike Slovenskega državnega holdinga (SDH) in NLB-ja, da pojasnijo dosedanji potek prodaje in možne posledice morebitne odločitve, če se banke sedaj ne bo prodala. Na seji bo svoje poglede še enkrat predstavila tudi finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.

SDH je že sprožil postopke prodaje najmanj 50 in največ 75 odstotkov minus ene delnice NLB z objavo namere za prvo ponudbo delnic (IPO). Pred objavo prospekta IPO pa je treba potrditi cenovni razpon za delnico NLB-ja, o čemer je odločitev vladi prepustil nadzorni svet SDH-ja, ki je predlagani cenovni razpon ocenil za prenizkega. Znižalo ga je predvsem odprto vprašanje o vlogah hrvaških varčevalcev.

Cerar ne pričakuje odstopa finančne ministrice

Vlada je o tem že razpravljala in finančna ministrica je premierju ponudila odstop, potem ko predloga, kako bi pred prodajo NLB-ja rešila ključna odprta vprašanja, vlada ni sprejela. Na vprašanje, ali Cerar zdaj ob pričakovani rdeči luči prodaji vnovič pričakuje njen odstop, je dogovoril, da ne: "Gre za pomembno vprašanje in tu moramo najti najboljšo rešitev."

Premier je še povedal, da je finančna ministrica v imenu vlade že zastopala stališča pred Evropsko komisijo. Kot finančna ministrica ima na zadevo svoj pogled, saj je "skrben varuh tako naših javnih financ kot tudi našega javnofinančnega ugleda". Vendar pa Cerar pričakuje, da bo sprejeto odločitev spoštovala in jo v nadaljnji fazi zagovarjala.

