Cerar in Maas: slovensko-nemški odnosi odlični

Izpostavila pomen enotnosti in skupnega odzivanja Evropske unije na različen odzive

3. december 2018 ob 16:00

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Slovenski zunanji minister Miro Cerar je na delovnem obisku pri nemškem kolegu Heiku Maasu v Berlinu. Ministra sta odnose med državama ocenila kot odlične in pozdravila dobro sodelovanje.

Cerar se je med drugim zavzel tudi za krepitev naložbenih aktivnosti nemškega gospodarstva v Sloveniji. Odnosi med državama se bodo okrepili še na drugih področjih, saj bo kmalu pripravljen delovni program za neposredno poglobljeno sodelovanje ministrov obeh držav glede različnih strokovnih področij.

Osrednja tema pogovorov so bile sicer aktualne teme s področja Evropske unije. Sogovornika sta izmenjala poglede na vprašanja, povezana s prihodnostjo EU, brexitom in spoštovanjem načela vladavine prava ter poudarila zavezanost evropskim vrednotam. Izpostavila sta pomen enotnosti in skupnega odzivanja Evropske unije na evropske, transatlantske in globalne izzive.

Združeno Evropo potrebujemo bolj kot kadarkoli prej

"Slovenija je za Nemčijo tesen partner za povezanost Evrope. To združeno Evropo dandanes potrebujemo bolj kot kadarkoli prej," je dejal Maas. Po njegovi oceni je Slovenija tudi zanesljiva zaveznica pri krepitvi vladavine prava v Evropi.

Ministra sta se dogovorila za tesnejše sodelovanje pri pripravi in izvedbi predsedovanja svetu EU v okviru tria Nemčija-Portugalska-Slovenija. Predsedovanja bodo temeljila na skupni agendi, ki bo krepila trdnost Evrope, še piše na spletni strani nemškega ministrstva.

Posebna pozornost je bila namenjena migracijam, vključno s podporo obeh držav dogovoru ZN o migracijah, zagotavljanju varnosti na zunanjih mejah EU in sodelovanju s tretjimi državami. Cerar je izrazil podporo skupnim evropskim rešitvam na tem področju.

V pogovoru so bile izpostavljene tudi razmere v državah Zahodnega Balkana. Oba ministra sta se strinjala, da je državam v regiji potrebno ponuditi več evropske perspektive, obenem pa morajo države izvesti potrebne reforme.

Izmenjala sta stališča glede trenutne varnostne situacije v Evropi in s tem povezanih razmer v državah Bližnjega vzhoda, kot tudi stanja v Ukrajini. Govorila sta še o Pobudi treh morij ter izpostavila podporo multilateralizmu, ki je ključnega pomena za reševanje globalnih izzivov.

Cerar se je srečal tudi s Schäublejem

Cerar se je v okviru obiska v Berlinu srečal tudi s predsednikom nemškega parlamenta Wolfgangom Schäublejem, s katerim sta govorila o aktualnih razmerah v EU in na Zahodnem Balkanu. Posebna pozornost je bila namenjena tudi migracijam in pomenu multilateralizma, so še sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva.

A. V.