Cerar in Plenković: Državi se bosta izogibali incidentom ob meji

Na srečanju Cerar - Plenković se pričakovano ni zgodil preboj glede arbitraže

19. december 2017 ob 07:37,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 16:37

Zagreb - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, Televizija Slovenija

Premierja Slovenije in Hrvaške Miro Cerar in Andrej Plenković nista na srečanju v Zagrebu dosegla nobenega resnega napredka glede razsodbe arbitražnega sodišča.

Miro Cerar je ponovil, da je arbitražna razsodba zavezujoča za obe državi. Andrej Plenković pa je predlagal pravni okvir, ki bi bil lahko temelj za dvostranski dogovor o meji.

Slovenski premier se je s hrvaškim kolegom pogovarjal tri ure. Po koncu srečanja pa je povedal, da je edina pot arbitražna razsodba, ki je zavezujoča tako za Slovenijo kot tudi za Hrvaško in jo je treba uresničiti. Poudaril je, da bo Slovenija po 29. decembru, ko se bo iztekel rok za pripravo vsega potrebnega za uresničitev arbitražne razsodbe, začela izvajati odločbo tam, kjer to lahko naredi sama.

Pojasnil je, da je arbitražna odločba nedeljiva celota, da pa bodo glede posameznih odsekov kopenske meje potrebni še dogovori s Hrvaško, medtem ko je meja na morju jasna in lahko obe državi že zdaj izvajata suverenost do meje, kot jo je določilo arbitražno sodišče.

"Popolnoma je jasno, na katerih stališčih smo in sem si želel, da bi še pred potekom roka za pripravo implementacije vložil še zadnji napor, da poskusimo prepričati našo sosedo, da je edina prava pot, ki jo moramo skupaj ubrati za reševanje dolgoletnega spora o meji, implementacija arbitražne sodbe," je izjavil slovenski premier.

Kot je dodal, je prisluhnil hrvaškim stališčem, a morajo državljani Slovenije in Hrvaške ter tudi mednarodna skupnost zelo jasno videti, kakšna so stališča. Slovenija je država dialoga, ki spoštuje mednarodno in evropsko pravo ter je zavezana vladavini prava.

"Stališča so za zdaj zelo različna, a bo Slovenija sledila poti, ki jo ima za edino primerno, v upanju, da ji bo čim prej sledila tudi Hrvaška, da bi skupaj implementirala arbitražno odločitev," je povedal. Ocenil je, da bosta državi veliko bolj sodelovali tudi na drugih področjih, ko bosta uredili vprašanje meje.

Plenković vztraja, da je arbitraža neveljavna

Hrvaški premier Plenković pa vztraja pri stališču, da je arbitražna odločba za Hrvaško iz znanih razlogov neveljavna, je pa Sloveniji predlagal pravni okvir, ki bi bil lahko temelj za dvostranski dogovor o meji. Kot je pojasnil, bi pripravili poseben protokol za mejo na kopnem, na morju in za plovni režim iz Piranskega zaliva v odprto morje. Predlagal je tudi ustanovitev skupne mešane komisije, ki naj bi to določila.

Hrvaški premier je dejal, da državi soglašata v več kot 90 odstotkih kopenske meje in da sta najbližje rešitvi kot kadar koli prej. Želi si, da bi nadaljevali dialog s Cerarjem, pa tudi na ravni strokovnjakov, pri katerem bi pokazali več "fleksibilnosti" v zdaj nasprotujočih si stališčih obeh držav. Povedal je, da bo za Hrvaško 29. december običajni dan, ker Hrvaška ni zavezana arbitražni sodbi in je niti ne namerava izvajati.

Na vprašanje, ali bo Slovenija tožila Hrvaško na Sodišču EU-ja v Luksemburgu, je Cerar odgovoril, da v Ljubljani preučujejo možnosti uporabe pravnih sredstev, ki bodo odvisne od tega, ali bo Hrvaška uveljavila arbitražno odločbo.

Plenković pa je dejal, da tožba ni pot, ki bi si jo Hrvaška želela v prihodnosti. Presodil je tudi, da za tožbo ni pravih pravnih temeljev. Spomnil je, da je za implementacijo arbitražne sodbe potrebno soglasje obeh držav, ter ponovil razloge, zaradi katerih je Hrvaška leta 2015 odstopila iz arbitražnega sporazuma.

Pogovor tudi o popravilu mostov

Premierja sta poudarila, da se bosta državi izogibali incidentom ob meji. Plenković je poudaril tudi, da nista govorila le o vprašanju meje, ampak tudi o drugih vprašanjih, med drugim o obnovi dveh mostov na meji. Cerar je potrdil, da to kaže odgovornost obeh držav, da urejata težave prebivalcev ob meji, poudaril pa je, da je bilo vprašanje implementacije arbitražne odločitve vendarle glavna tema današnjih pogovorov.

Erjavec: Po pričakovanju se ni nič zgodilo

Za zunanjega ministra Karla Erjavca je srečanje premierjev Cerarja in Plenkovića v Zagrebu potekalo v skladu s pričakovanji, da se ne bo nič zgodilo. Zadovoljen je, da je Cerar vztrajal, da lahko poteka dialog le o implementaciji arbitražne odločbe. Po 29. decembru pa mora Slovenija, tako Erjavec, implementirati odločbo, kjer jo sama lahko.

V Zagrebu se je po njegovih besedah znova pokazalo, da hrvaška politika, zlasti premier Plenković, nima namena spoštovati arbitražne odločbe. Tako Plenković po ocenah slovenskega zunanjega ministra išče načine, kako bi zaobšel odločbo z raznimi predlogi, da bi jo vključil v dvostranski dogovor, ki pa bi pomenil odstop Slovenije od arbitražne odločbe.







Al. Ma., G. C.