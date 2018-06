Cerar Junckerju glede arbitraže povedal nekaj "močnih"

Premier Cerar je dejal, da je v nedeljo na mini migracijskem vrhu predsedniku komisije Junckerju izrekel "nekaj kar močnih kritičnih besed" o nedejavnosti komisije glede arbitražne razsodbe. Medtem je hrvaški premier Andrej Plenkovič Janeza Janšo povabil na pogovore o meji.

Premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je ob današnjem izteku migracijskega vrha v Bruslju glede nedeljskega srečanja s predsednikom komisije Jean-Claudom Junckerjem povedal: "Bil sem zelo kritičen do njega in Evropske komisije. O tem sva se resno pogovorila."

O Junckerjevem odzivu na kritike Cerar ni želel podrobno govoriti, saj ne želi javno razgrinjati, kaj sta si povedala. "Lahko pa povem, da sem bil v svoji oceni zelo oster in da je skušal on na neki način opravičevati zadrego, ki jo čuti sam ob takšni odločitvi," je dodal.

Cerar je komentiral tudi sredno srečanje hrvaškega kolega Andreja Plenkovića in predsednika Sodišča EU-ja Koena Lenaertsa. Povedal je, da se sam z njim ni srečal, saj sta se sestala pred nekaj meseci, ko sta v izčrpnem in dolgem pogovoru odprla vse pomembne teme. Takšna srečanja je Cerar označil kot povsem običajna, češ da se vsi sestajajo z različnimi visokimi funkcionarji in da se je tudi sam sešel s predsednikom sodišča, pred nekaj meseci in pred tem še enkrat, pred približno dvema letoma.

Ne glede na izid tožbe - arbitraža bo še vedno veljavna

"Prepričan sem, da bo na koncu sodišče odločalo nepristransko," je dejal Cerar in dodal, da je treba tožbo vložiti čim prej. Ob tem je izrecno poudaril, da bo Slovenija tožbo proti Hrvaški vložila zaradi kršitev evropskega pravnega reda, kar ne pomeni, da je, ne glede na izid postopka, kakor koli pod vprašajem veljavnost arbitražne odločbe.

Arbitražna razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško velja po mednarodnem pravu in jo je treba izvesti. Če Sloveniji uspe dokazati, da Hrvaška z nespoštovanjem arbitražne razsodbe krši tudi pravo EU-ja, o čemer je Cerar sicer prepričan, potem bo Hrvaška ne le kršiteljica mednarodnega, ampak tudi evropskega prava, je pojasnil. "Na to merimo s to tožbo, in to je smisel te tožbe. Ne glede na izid tožbe na sodišču pa še vedno ostane razsodba v veljavi," je poudaril in dodal, da je prav, da slovenska javnost to ve.

Plenkovič v Bruslju na pogovorih z Janšo

Hrvaški premier Andrej Plenković se je medtem v Bruslju pogovarjal s predsednikom SDS-a Janezom Janšo, saj sta se oba udeležila srečanja voditeljev strank članic Evropske ljudske stranke (EPP). Plenković je izrazil pripravljenost Hrvaške na pogovore o rešitvi vprašanja meje s Slovenijo po oblikovanju nove vlade.

"Janši sem povedal, da smo se pripravljeni pogovarjati s slovenskimi prijatelji, da bi z diplomatskimi in dvostranskimi sredstvi našli rešitev tega dolgo odprtega vprašanja," je Plenkovićevo izjavo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina. Izrazil je tudi upanje, da se bo oblikovala nova slovenska vlada in da bodo potem znova stekli pogovori med Zagrebom in Ljubljano.

Plenković je v preteklih dneh sicer večkrat napovedal, da bo Hrvaška tudi novi slovenski vladi predlagala dvostransko rešitev spora o meji na podlagi pravnega okvirja, ki so ga slovenski strani predstavili konec lanskega leta. Menil je, da bi državi tako lažje prišli do rešitve spora kot pa s tožbo, ki jo Slovenija zaradi nespoštovanja prava EU-ja v povezavi z neuresničevanjem arbitražne sodbe o meji med državama namerava vložiti proti Hrvaški pred Sodiščem EU-ja.

