Cerar kljub pretresom v SMC-ju samozavestno na volitve

Miro Cerar se je o sodelovanju pogovarjal tudi z Zoranom Jankovičem

20. april 2018 ob 18:10,

zadnji poseg: 20. april 2018 ob 18:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kljub izstopu dveh poslancev iz stranke in umiku Simone Kustec Lipicer, predsednice poslanske skupine SMC-ja, iz politike Miro Cerar verjame, da lahko stranka po volitvah znova odigra vodilno vlogo, o sodelovanju pa se je pogovarjal tudi z Zoranom Jankovićem.

Po besedah Mira Cerarja je Branko Zorman izstopil iz SMC-ja zato, ker ni bil uvrščen na listo, Bojan Krajnc pa, ker ni bil zadovoljen z volilnim okrajem, v katerega je bil na listi uvrščen. Dejal je, da razume, da sta zaradi tega "na neki način prizadeta", zavrača pa obtožbe o netransparentnem financiranju stranke. Prav tako je zavrnil Zormanove očitke o grožnjah poslancem, če bodo podprli novelo zakona o igrah na srečo. Priznal pa je, da je s poslanci pred glasovanjem govoril in jim dejal, da gre za kompleksno zadevo, kjer so v igri različni interesi, zato jim predlagal razmislek o tem, da bi odločitev raje prepustili naslednji vladi.

SMC na volitve odhaja z listo, na kateri je 50 kandidatov in 37 kandidatk, stranka namreč po Cerarjevih besedah teži k čim večji izenačenosti kandidatur po spolu. Klub temu na listi ni več ene najbolj prepoznavnih članic, vodje poslanske skupine SMC-ja, Simone Kustec Lipicer. Kot je pojasnila, je bila odločitev težka in jo je sprejela po tehtnem premisleku ter ni bila povezana s četrtkovima izstopoma. Glede kritik svojega dela na čelu poslanske skupine je odgovorila, da so prva tako velika skupina v zgodovini slovenskega parlamentarizma, ki se ni razbila. "Vsi odhodi, ki so se zgodili, so se zgodili zaradi nekih osebnih interesov in nezadovoljstev. Razumeli in dihali pa smo pa skupni pravi SMC-zrak," je dejala.

Nova podpredsednica SMC-ja Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka vlade, prav tako ne bo kandidatka na volitvah v DZ. Na poslanski funkciji se namreč ne vidi, na vprašanje, ali bi bila v prihodnjem mandatu pripravljena vstopiti v vlado, pa je odgovorila: "Pustimo času čas." Milan Brglez, trenutni predsednik DZ-ja, pa ostaja podpredsednik SMC-ja in bo tudi kandidiral v enem izmed ljubljanskih okrajev. Glede različnih stališč, ki jih imata s Cerarjem do nekaterih tem, pa je dejal, da je ta stranka toliko pluralna, da je prostora za oba in da najdeta način za sobivanje.

Cerar je dan po tem, ko so v SMC-ju potrdili kandidatno listo, v izjavi za medije ocenil, da so mandat do novih volitev pripeljali uspešno, Slovenijo potegnili iz krize in jo premaknili na pot uspešnega razvoja. Zato po njegovem mnenju verjamejo, da je smiselno, da dajo volivcem "možnost, da ponovno odločijo o tem, ali bo tudi SMC znova igral odločilno vlogo v naši slovenski prihodnosti". "Mi smo pripravljeni in verjamemo, da lahko v tem procesu znova odigramo vodilno vlogo," je dejal premier, ki opravlja tekoče posle.

Cerar in Janković?

Cerar je potrdil, da sta se z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ki vstopa v volilno tekmo dokončno še ni potrdil, v zadnjem času nekajkrat srečala in da je beseda nanesla tudi na morebitno sodelovanje. Na zadnjem srečanju naj bi ugotovila, da sta si stranki SMC in PS ideološko blizu, saj sta obe tudi članici evropskega združenja Alde. "Vendar pa za zdaj o kakšni odločitvi, da bi se tesneje povezali, seveda še ni bilo govora," je dejal Cerar. Na vprašanje, kakšno sodelovanje je sploh v igri, je odgovoril, da se kot socialna, liberalna in povezovalna stranka zavedajo, da bo prihodnja vlada prav tako koalicijska in da je pomembno, kdo bo v njej sodeloval, zato je prav, da tekmeci zdaj proučujejo drug drugega. "SMC se ne boji nikogar. Mislim, da je dobro, da je naš prostor politično pluralen, naj vsakdo pokaže, kaj ve in zna, in naj potem pač volivci odločijo, komu bodo zaupali in kdo bo imel kolikšen delež pri prihodnjem vodenju vlade in države," je še pojasnil.

