Cerar na srečanju glede drugega tira: SMC gre na volitve po zmago

Srečanje v Črnem Kalu

3. maj 2018 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik SMC-ja Miro Cerar je povedal, da gre stranka na predčasne volitve, ki bodo 3. junija, po zmago. Cerar si želi, da bodo znali volivci oceniti dozdajšnjo bilanco stranke, ki je "potegnila Slovenijo iz krize in omogočila neki razvoj".

Na volitvah bo za Cerarja pomembno, da se na volišča odpravi čim več ljudi, za katere upa, da so jim v preteklem mandatu dokazali, da znajo voditi vlado in zagotavljati politično stabilnost. Poudaril je tudi strankin program, ki po njegovem mnenju pomeni nadaljevanje začrtanega razvoja.

Predsednik SMC-ja je ob robu srečanja na temo drugega tira v Črnem Kalu še dejal, da želijo v volilni kampanji povedati tudi, "kaj vse še bomo naredili, da bo ljudem bolje, da bo Slovenija bolj pravična, bolj solidarna in razvojno uspešna".

Na vprašanje o pogovorih z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in njegovim morebitnim vstopom v predvolilno kampanjo je Cerar povedal, da se je z županom pogovarjal tako o odnosu med državo in glavnim mestom kot tudi o možnosti kakšnih povezav. "Lahko povem, da SMC ni pripravljen iti v nobene predvolilne povezave," je pojasnil Cerar.

Projekt drugi tir se mora nadaljevati

V Črnem Kalu je še poudaril, da drugi tir ni projekt zgolj ene vlade, zato je bistveno, da tudi prihodnja vlada projekt nadaljuje po začrtani poti. Hkrati je ponovil razloge, zakaj si želi, da bi volivci 13. maja "znova prižgali zeleno luč za drugi tir, ki je eden najpomembnejših projektov za prihodnost Slovenije".

Kot je priznal, je drugi tir neizogibno postal tudi tema predvolilne kampanje, saj obe kampanji časovno sovpadata. "Zame je ključnega pomena to, da drugi tir Slovenci dobimo, da ga zgradimo, da torej ostane Slovenija konkurenčna," za kar si bo Cerar prizadeval tudi v predvolilni kampanji: "Pomembno je, da ta naš ključni projekt prihodnosti skupno vsi Slovenci, vsi državljanke in državljani, skupaj s SMC-jem podpremo."

Cerar je ob tem spomnil, da ima Slovenija že odobrenih oz. zagotovljenih več milijonov evrov sredstev: "Finančna konstrukcija je jasna, pregledna, transparentna, omogoča njen nadzor. To bo projekt, ki ne bo zlorabil zaupanja volivcev in bo kar najmanj obremenil davkoplačevalce."

Po pravni poti gremo do konca

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, je ob robu srečanja spregovoril tudi o slovenski predstavitvi na ustni obravnavi v Bruslju. Cerar je dejal, da so slovenski predstavniki v povezavi s slovenskim pismom glede tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe zelo dobro in strokovno predstavili slovenska stališča ter podali prepričljivo argumentacijo.

"Mislim, da smo naredili to, kar je bilo treba. Zdaj je na potezi Evropska komisija in potem, če bo treba, bomo reagirali zopet mi," je nadaljeval premier in dodal, da ne bodo popustili: "Po pravni poti gremo do konca. Pravičnost in mednarodno pravo, pa tudi pravo Evropske unije, so na naši strani, zato moramo pri tem brez popuščanja vztrajati."

Sa. J.