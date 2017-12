Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 15 glasov Ocenite to novico! Andrej Plenković in Miro Cerar sta se v Bruslju dogovorila, da bo slovenski premier Zagreb obiskal 19. decembra. Foto: Twitter / Andrej Plenković Ostajam realist, vendar menim, da je nujno, da se na najvišji ravni še dobiva in vidiva, kaj je še mogoče narediti, kajti potem bo treba pričeti z vsemi ustreznimi ravnanji in postopki, ki so na podlagi te razsodbe upravičeni. Miro Cerar Če preboja prihodnji teden ne bo, bo postala Hrvaška po 29. decembru kršiteljica evropskega in mednarodnega prava. Foto: BoBo Če ne bo sklenjen dogovor o implementaciji arbitraže, bo Hrvaška po 29. decembru, ko se izteče šestmesečni rok, postala kršiteljica evropskega in mednarodnega prava. Foto: BoBo VIDEO Cerar bo v torek obiskal... Dodaj v

Cerar o torkovem obisku Zagreba: "V pričakovanjih ostajam realist"

Slovenija vztraja pri implementaciji arbitražne razsodbe

15. december 2017 ob 18:31,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 20:48

Bruselj - MMC RTV SLO

Premier Miro Cerar se je na dveurnem sestanku s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem dogovoril, da bo 19. decembra obiskal Zagreb, stališča Slovenije in Hrvaške glede arbitraže o meji pa so ostala nespremenjena.

Po sestanku, ki se je začel po koncu dvodnevnega vrha EU-ja v Bruslju in je trajal približno dve uri, je prvi stopil pred medije hrvaški premier Andrej Plenković, ki je pojasnil, da je namen zagrebškega sestanka, da se nadaljujejo pogovori o vprašanju meje na način, da se poskušajo utrditi vsi tisti elementi, o katerih obstaja soglasje, je povedal Plenković. Strinjamo se o metodi, ključno je ohraniti sodelovalno ozračje dialoga, je dodal.

Ohranitev sodelovalnega ozračja dialoga je po besedah hrvaškega premierja izrazito pomembna za preprečitev kakršnih koli enostranskih potez, incidentov in razpoloženj v javnosti, ki ne bi bila naklonjena iskanju rešitve.

Za Hrvaško je pomembno, da v dobrososedskem duhu gradimo na temelju pozitivnih odnosov, kakršen je bil na primer dogovor o ciljnem nadzoru na meji, ter da pokažemo prijateljem in partnerjem, da sta državi zreli in odgovorni, da razumeta stališča druga druge ter da težita k rešitvi pri vprašanju meje, je še povedal Plenković.

Se bo Hrvaška pogovarjala o implementaciji?

Na vprašanje, ali Cerarjev prihod v Zagreb pomeni, da se je Hrvaška pripravljena pogovarjati o implementaciji arbitražne razsodbe, je hrvaški premier odgovoril, da to danes ni bil predmet pogovora, temveč so se pogovarjali o nadaljevanju dialoga, usmerjenega v zbliževanje stališč.

Hrvaški premier je znova poudaril tudi hrvaško stališče, da je izhodišče za nadaljnje pogovore meja na dan 25. junija 1991. Povedal je tudi, da se ni razpravljalo o rešitvi, da bi se vsebina arbitražne odločbe preoblikovala v dvostranski dogovor, ki se omenja v javnosti. "Cilj je bil, da se dogovoriva o obisku. To je zdaj dorečeno, in to je najpomembneje," je sklenil hrvaški premier.

Cerar: Sestanek v Zagrebu zadnja priložnost

Sestanek v Zagrebu prihodnji teden bo zadnja priložnost, da se še pred iztekom šestmesečnega roka doseže napredek glede izvajanja arbitražne razsodbe, pa je pred kamerami poudaril slovenski premier Miro Cerar in obenem dejal, da v pričakovanjih ostaja realist.

Na vprašanje, ali sestanek pomeni, da je hrvaški premier zagotovil, da se bo pogovarjal o izvajanju arbitražne odločbe, je Cerar odgovoril, da ni pričakoval obljube, da se bodo uskladili o okviru izvršitve arbitražne odločbe, in da mu zadostuje zaveza, da bo to osrednja tema pogovora.

Na vprašanje, kaj konkretno želi doseči na sestanku v Zagrebu, je Cerar odgovoril, da sta s kolegom Plenkovićem v stalnem dialogu, da sta se od julijskega sestanka v Ljubljani vsaj sedemkrat srečala in da so bile strokovne službe v tem času v intenzivnem stiku.

Cerar "ostaja realist"

"Ostajam realist, vendar menim, da je nujno, da se na najvišji ravni še dobiva in vidiva, kaj je še mogoče narediti, kajti potem bo treba začeti vsa ustrezna ravnanja in postopke, ki so na podlagi te razsodbe upravičeni," je poudaril slovenski premier.

Na vprašanje, ali bi bil lahko izid zagrebškega sestanka morda dogovor o izvajanju arbitražne odločbe glede nekaterih točk meje na kopnem, je premier odgovoril, da so se pogovarjali o vseh vidikih arbitražne odločbe in da ne bi bilo produktivno napovedovati, kako bodo nadaljevali razpravo v Zagrebu, je pa pomembno, da bodo razpravljali o vsem in da je treba ostati realističen.

Šestmesečni rok se izteka

Da še zadnjič poskušajo doseči napredek, je po Cerarjevem prepričanju pomembna zaveza, saj ne nazadnje tudi Evropska komisija in drugi mednarodni dejavniki, ki spremljajo ta proces, morajo videti, da Slovenija misli pri tem zelo resno.

Če preboja prihodnji teden ne bo, bo postala Hrvaška po slovenskem tolmačenju po 29. decembru, ko se izteče šestmesečni rok, v katerem naj bi državi pripravili vse potrebno za izvajanje arbitražne odločbe, kršiteljica evropskega in mednarodnega prava.

G. K.