Cerar: Objekt na Trdinovem vrhu za zdaj ostaja v posesti Slovenije

Srečanje štirih predsednikov je tokrat gostil premier Miro Cerar

27. december 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 27. december 2017 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar je na delovno srečanje povabil predsednike republike, državnega zbora in državnega sveta ter ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca in jih seznanil z dejavnostmi za implementacijo arbitražne odločbe.

Predsednik vlade Miro Cerar je po srečanju s predsednikom republike Borutom Pahorjem, predsednikom DZ-ja Milanom Brglezom in predsednikom DS-ja Alojzom Kovšco povedal, da je predsednike seznanil s pogovori med nedavnim obiskom v Zagrebu, v katerih je "dosledno vztrajal, da se moramo dogovoriti o implementaciji arbitražne odločbe, od katere Slovenija ne odstopa".

"Seznanil sem jih, da je vlada pripravljena na implementacijo in da je sprejela vse potrebne akte ter jih predlagala državnemu zboru, da je pripravil potrebno zakonodajo za implementacijo arbitražne odločbe, ki se začne po 29. decembru," je dodal.

Ponovil je tudi stališče, da je implementacija arbitražne razsodbe mednarodna obveznost Slovenije in Hrvaške in "ni nekaj, o čemer bi se lahko odločali, ali bomo ali ne bomo, ampak to moramo udejanjiti". Ob tem je še enkrat zatrdil, da Slovenija ni in ne bo spodbujala incidentov ob meji in enako pričakuje od Hrvaške. "Če bo mejna črta spoštovana, incidentov ni pričakovati," je še dodal.

Cerar pričakuje, da bo na Hrvaškem čim prej prevladalo spoznanje, da morajo ravnati podobno kot Slovenija, pri čemer gre predvsem za vprašanje kopenskega dela meje, kjer je treba mejo v naravi natančno določiti, in sicer v določeni meri sporazumno. Pri tem je potrebno sodelovanje obeh držav, zato pa bo potrebna ustanovitev mešane komisije, je pojasnil.

Na Trdinovem vrhu je Slovenija v dogovoru s Hrvaško pripravljena na korekten način izvršiti primopredajo vojaškega objekta, ko se bodo o tem ustrezno dogovorili. "A to predpostavlja, da bomo s Hrvaško sklenili sporazum o komisiji in mejo na kopnem določili v sodelovanju, v okviru arbitražne odločbe," je povedal Cerar in dodal, da za zdaj ta objekt ostaja v posesti Slovenije.

Obveščanje Evropske komisije

Ob vprašanju nadaljnjega dialoga s Hrvaško je Cerar dejal, da je bil njegov obisk v Zagrebu namenjen temu, da še zadnjič poskuša Plenkovića prepričati, da je nujno doseči sporazum o implementaciji arbitražne odločbe.

Če bo Hrvaška še vedno vztrajala, da se ne bo dogovorila o implementaciji, dialog o tem ne bo mogoč in v tem primeru "bomo obveščali Evropsko komisijo in mednarodne forume, sami pa implementirali arbitražno določbo", je napovedal.

Po Cerarjevem mnenju je zdaj popolnoma jasno, kaj pripada Hrvaški in kaj Sloveniji, spoštovati je treba civilizacijske norme, med katere spada tudi spoštovanje mednarodnopravnih zavez. "Če bi imel Plenković v mislih kar koli drugega, bi bilo to zoper civilizacijske standarde in dobre sosedske odnose," je poudaril Cerar, ki ne verjame, da bi bila ta pot sprejemljiva za kogar koli v Evropi.

Implementacija 30. decembra

Tako tudi od Evropske komisije pričakuje, da bo dosledno vztrajala pri podpori implementacije arbitražne odločbe ter da bo podpredsednik komisije Frans Timmermans v stiku z obema predsednikoma vlad. Po Cerarjevih ocenah je pomembno, da Timmermans na začetku leta predstavi svoje videnje poti, po kateri bomo prišli do implementacije. Ta načrt tudi pripravlja, je povedal.

Po njegovih navedbah se bo implementacija arbitražne odločbe začela s 30. decembrom, ko se bo aktivirala zakonodaja, ki so jo sprejeli, evidentirana bo državna meja in z njo usklajene evidence, med drugim zemljiška knjiga. Veljati bodo začeli tudi podzakonski akti in vsi pristojni organi bodo usklajeno pripravljeni na izvajanje arbitražne odločbe.

Glede ravnanja slovenskih ribičev je Cerar še povedal, da je treba predvsem jasno vedeti, kaj je slovensko morje, kaj notranje vode in kaj teritorialno morje, kar pa jasno določa arbitražna odločba, iz katere bo treba izhajati. Po njegovih besedah obstaja režim ribarjenja in pristojna ministrstva bodo morala ugotoviti, ali so potrebne posebne dovolilnice ali ne.

Drugi predsedniki so po Cerarjevih besedah soglašali z vsem, kar je vlada pripravila, in podprli njene dejavnosti.

G. C.