Cerar odstopil s položaja predsednika vlade

Vlado namerava voditi do volitev, predčasnih ali rednih

14. marec 2018 ob 21:19,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 23:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar je sporočil, da se je odločil podati odstopno izjavo državnemu zboru. Kot je dejal, je bila kaplja čez rob današnja odločitev vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o drugem tiru. V četrtek bo o odstopu seznanil predsednika republike Boruta Pahorja.



"Danes se je prelila kaplja čez rob, projekt drugega tira je doživel nov udarec, ki so ga povzročili tisti, ki želijo ustaviti pozitivni razvoj Slovenije. V takšnih zgodbah ne želim sodelovati," je v izjavi po današnji seji vlade dejal vidno razburjeni Cerar.

Spomnil je na slabo stanje države izpred treh let in pol, ko je njegova vlada nastopila mandat, in zatrdil, da je danes stanje popolnoma drugačno: "Imamo tretjo najvišjo gospodarsko rast v EU-ju, napovedi za letos so zelo dobre, imamo najnižjo brezposelnost po 2009, prvič po 2008 imamo uravnotežen proračun, posledično se bo javni dolg letos znižal z 80 na 70 odstotkov, v državo smo pripeljali tuje investitorje, ki odpirajo kakovostna delovna mesta, z mrtve točke smo premaknili projekt drugi tir," je naštel.

Ocenil je, da se v javnosti namenoma ustvarja napačen vtis, da je v državi vse narobe. "To enostavno ne drži," je bil odločen Cerar in navrgel, da različne skupine vidijo le sebe in svoj prav, vsak zahteva samo zase, tudi koalicijski partnerji. "Meni je to tuje," je dejal in dodal, da SMC ni uresničil vsega, ker je moral sklepati kompromise s koalicijskimi partnerji, vodstvi sindikatov in različnimi družbenimi skupinami.

"Spoštovane državljanke in državljani, država je danes v bistveno boljšem stanju kot leta 2014. Oblast vračam v vaše roke," je sporočil.

Pojasnil je, da je odločitev za odstop sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj narobe. "Gre za odgovornost, ki jo sprejemam, in odločitev, ki bi jo moral v taki situaciji sprejeti vsak zaupanja vreden politik. Na volitvah boste vi sodili, kaj je prav in kaj narobe in kdo si zasluži podporo," je dodal.

Cerar bo, kot je zatrdil, do izvolitve nove vlade skrbel, da bo vlada opravljala tekoče in nujne zadeve ter da bo Slovenija mirna in stabilna. Ali bodo volitve, ki sledijo, redne ali izredne, pa bo odločil predsednik republike, ki ga bo Cerar v četrtek seznanil z odstopom.

"Odločitev o razveljavitvi referenduma ni dobra za Slovenijo"

Cerar je prepričan, da današnja odločitev vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o drugem tiru ni dobra za Slovenijo. Drugi tir je po njegovih ocenah ključen projekt za razvoj. "Dokler bom imel možnost, si bom z vso silo prizadeval, da ta projekt izpeljem," je poudaril. Ob tem je izrazil presenečenje, da je vrhovno sodišče v manj kot treh urah po njegovem pričanju izreklo svojo odločitev.

G. C., B. R.