Prvi uradni obisk slovenskega zunanjega ministra v Washingtonu po osmih letih premora je potrdil nadaljevanje dobrih odnosov med državama, ki se bodo po besedah v prihodnje okrepili tudi na tej visoki ravni, je ocenil Miro Cerar. Foto: AP "Pojasnil sem, da Hrvaška pravzaprav krši mednarodno in evropsko pravo, ko ne spoštuje in ne implementira odločbe," je povedal Cerar in Američane opozoril, da nevtralnost ni dovolj, ker gre za spoštovanje mednarodnega prava. Foto: AP

Cerar: Pompeo hvaležen za jasno razlago našega pogleda na arbitražo

Slovenski odnosi z Rusijo za ZDA naj ne bi bili problematični

Zunanji minister Miro Cerar se je v Washingtonu pogovarjal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom in s svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom. Beseda je tekla o odnosih med državama in o vprašanjih regije Zahodnega Balkana. Cerar je obema predstavil tudi slovensko stališče do arbitraže.

Cerar in Bolton sta ugotovila, da državi dobro sodelujeta in da si takšnega sodelovanja obe strani želita še naprej, nato pa sta se osredinila na varnostna vprašanja Zahodnega Balkana. Američani po Cerarjevih besedah še vedno spoštujejo slovensko poznavanje te regije , kar je odpiralo vrata v Washingtonu za slovenske politike in diplomate praktično od samostojnosti naprej. Bolton pozna regijo in pereča vprašanja, med katerimi je trenutno na vrhu vprašanje odnosov Srbije in Kosova.

Boltona je po Cerarjevih navedbah zanimalo slovensko mnenje glede dogovarjanja obeh glede meje, pri čemer je Cerar dejal, da je to pomembno vprašanje, vendar pa mora biti med obema državama sprejet celovit enkratni dogovor, ki bo za vselej zaprl odprta vprašanja. Bolton je glede regije dejal, da so ZDA malce v dilemi, saj jih nekateri tam hočejo, drugi pa manj, zato iščejo uravnotežen pristop, kar ni preprosto.

"Nevtralnost ni dovolj"

Cerar je Boltonu pojasnil slovensko stališče do odločbe arbitražnega sodišča o meji s Hrvaško in to ponovil tudi na ameriškem zunanjem ministrstvu pri Pompeu. "Pojasnil sem, da Hrvaška pravzaprav krši mednarodno in evropsko pravo, ko ne spoštuje in ne implementira odločbe," je povedal Cerar in Američane opozoril, da nevtralnost ni dovolj. ZDA praktično od začetka spora zavzemajo stališče, da gre za spor med zavezniškima državama, v katerega se ne bodo vpletale.

"Poudaril sem, da ko naši ameriški prijatelji pravijo, da je to zadeva, ki jo moramo rešiti dvostransko, to ni dovolj. Kajti v tem primeru to ne pomeni biti nevtralen, ker gre za spoštovanje mednarodnega prava. V tem primeru je edina prava pozicija, da se vsi postavimo na stališče, da je treba mednarodno pravo in nasploh vladavino prava spoštovati ter takšno odločbo implementirati," je zatrdil.

"Državni sekretar Pompeo je bil hvaležen za jasno razlago našega pogleda, in verjamem, da mu te zadeve doslej še tako jasno niso predstavili. Vrnitev v neka pogajanja ni produktivna. Ko Hrvaška ignorira mednarodno pravo, je to zelo slabo tudi za celotno regijo Zahodnega Balkana," je dejal Cerar in dodal, da od ministrov in premierjev iz regije sliši, kako se čudijo, ko se spoštovanje prava zahteva od njih, članica EU-ja, kar je v tem primeru tudi Hrvaška, pa tega ne spoštuje. Kot je dodal minister, je od Pompea dobil zagotovilo, da bodo o tem temeljito razmislili.

Prizadevanje za izboljšanje gospodarskega sodelovanja

Prvi uradni obisk slovenskega zunanjega ministra v Washingtonu po osmih letih premora je potrdil nadaljevanje dobrih odnosov med državama, ki se bodo v prihodnje okrepili tudi na tej visoki ravni, je ocenil Cerar. Slovenija pa spet postaja koristen sogovornik Washingtona pri vprašanjih Zahodnega Balkana.

"Prepričan sem, da danes odpiramo novo poglavje v odnosih z ZDA. Ne le, da smo utrdili dosedanje dobre odnose, ampak smo si tudi iskreno povedali, kje jih lahko izboljšamo in kje vidimo težave. Američani razumejo, da smo poznavalci Balkana, Srednje Evrope in Sredozemlja in nismo le vir informacij, ampak nekdo, ki zna svetovati in vplivati na zadeve," je pojasnil Cerar.

Cerar je dodal še, da vseh svetovnih tem s Pompeom nista imela časa odpirati, ampak sta govorila o tistih, kjer je Slovenija relevanten sogovornik. To so vprašanja, povezana z EU-jem, odnosi z Rusijo in Zahodnim Balkanom ter odnosi med ZDA in Slovenijo.

Menila sta, da se gospodarsko sodelovanje med državama izboljšuje, ZDA so tretji največji vlagatelj v Sloveniji, vendar pa sta ugotovila tudi, da se lahko sodelovanje na tem področju izboljša, za kar si bosta prizadevala. Pompeo si je želel preglednejšega in dobrega poslovnega okolja za ameriške vlagatelje.

Pompea povabil v Slovenijo

Po Cerarjevih besedah naj slovenski odnosi z Rusijo za ZDA ne bi bili problematični. "Imamo prijateljski odnos z Rusijo, ki ga razvijamo na ekonomski in kulturni ravni. Smo pa zanesljiva in odgovorna članica EU-ja. Slovenija se je pridružila sankcijam in zahteva spoštovanje dogovora iz Minska, da se iz Rusije neha kršenje mednarodnega prava," je dejal Cerar.

Cerar je sogovornikom v ZDA tudi zagotovil, da je Slovenija odločena povečevati prispevke za posodobitev svoje vojske. Ne le zato, ker je članica zveze Nato, ampak zaradi lastnih obrambnih potreb. Zaradi zadnje finančne krize je šlo nekoliko slabše, vendar Cerar zagotavlja, da namerava vlada nadaljevati napredek, ki je bil na tem področju narejen v zadnjih štirih letih.

Minister je Pompea tudi povabil v Slovenijo in kot dobro priložnost omenil prihodnje leto, ko predsednik Borut Pahor gosti pobudo treh morij.

