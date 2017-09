Cerar pred srečanjem s Plenkovićem: Dogovor mora biti v skladu z arbitražno odločbo

Erjavec zavrača dvostranski sporazum s Hrvaško

14. september 2017 ob 14:09,

zadnji poseg: 14. september 2017 ob 17:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Premier Miro Cerar je napovedal, da namerava v Zagrebu na srečanju s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem najti dogovor glede slovenskih in hrvaških ribičev, ki pa bo v skladu z arbitražo.

"Ko se bom sestal s premierjem Plenkovićem, bova zagotovo spregovorila tudi o problematiki ribičev v zvezi z implementacijo sporazuma, in to bomo morali najti nek dober dogovor v skladu z arbitražno odločbo in s pravili, ki smo jih že sprejeli in jih bo treba upoštevati, seveda v dobro ribičev in medsebojnega sodelovanja," je Cerar spregovoril o problematiki ribičev v Piranskem zalivu.

Hrvaška naj bi Sloveniji namreč predlagala kompromisno rešitev glede meje na morju, in sicer oblikovanje nevtralnega območja, v katerem bi skupaj lovili slovenski in hrvaški ribiči, je za hrvaški tportal dejal predsednik hrvaške zadruge ribičev Mare Croaticum Daniele Kolec. Po informacijah, ki jih ima Kolenc, pa pogovori o predlogu že tečejo.

Vodja vladne delovne skupine za implementacijo arbitražne razsodbe Erik Kopač, ki se je srečal s slovenskimi ribiči, je povedal, da so vsi skupaj ugotovili, da je z odločitvijo arbitražnega sodišča meja na morju določena. Pojasnil je, da s Hrvaško ne potekajo dogovarjanja glede posebnega režima ribolova v delu slovenskega morja. "Slovenija se lahko pogovarja dvostransko z Republiko Hrvaško samo o implementaciji odločitve arbitražnega sodišča," je zatrdil. Kopač, sicer državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, je dodal, da bodo ribičem v Piranskem zalivu v okviru interventnega zakona skušali pomagati s poplačilom škode in nadomestilom izpada dohodka.

Erjavec: Arbitražna odločba je jasna

Po neuradnih informacijah naj bi hrvaški premier Andrej Plenković od predstavnikov opozicije sicer želel pridobiti soglasje za začetek pogovorov s Slovenijo glede dvostranske rešitve mejnega vprašanja. Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je glede navedb dejal, da dvostranskega dogovora ne potrebujemo, saj je arbitražna odločba zelo jasna.

Pri tem je zunanji minister spomnil, da smo že večkrat imeli dvostranska dogovarjanja s Hrvaško, a na koncu niso veljala, na primer sporazum Drnovšek-Račan. "Če bi šli v neke dvostranske pogovore v tem smislu, da se tudi spreminja vsebina arbitražne odločbe, se bojim, da bi to pomenilo, da bi lahko zaključili s spoštovanjem arbitražne odločbe," je pojasnil in ponovil, da je treba vztrajati pri tem, da Hrvaška implementira arbitražno odločbo.

Prepričan je, da si je Hrvaška premislila tisti trenutek, ko "smo ustavili pot Hrvaške v Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), saj se je od takrat retorika spremenila".

"Ribiče je treba zaščititi"

Dodal je, da glede režimov na morju sicer obstajajo različne možnosti. "To so stvari, ki se jih potem, ko je odločba implementirana, lahko razumsko dogovorimo se in so tudi v skladu s pravom EU-ja," je še dejal minister in dodal, da je treba slovenske ribiče zaščititi. Spomnil je, da je Slovenija ves čas do odločbe vztrajala pri stališču, da je celoten Piranski zaliv slovenski, sodišče pa ga je Sloveniji prisodilo 80 odstotkov. "Menim, da moramo to črto varovati in izvajati pristojnosti, zlasti pa je treba ribičem ponuditi podporo, da bodo lahko lovili ribe v slovenskem morju," je dejal.

Pričakuje sicer, da bi lahko hrvaška stran povzročala kakšne incidente, kar pa je v nasprotju z njeno retoriko, ko je bila izdana odločba. "Govorili so, da se je treba incidentom izogibati, zdaj pa vidimo, da Plenković celo poziva hrvaške ribiče, naj lovijo v slovenskem morju," je spomnil Erjavec.

"To je prvi korak k prepoznanju arbitražne odločbe"

Erjavec je sicer pozdravil to, da se politični vrh na Hrvaškem pogovarja o arbitražni odločbi, saj so bili ves čas na stališču, da ta ne obstaja. Očitno so ugotovili, da obstaja, in zato danes politični vrh, je dejal. Po njegovih besedah na Hrvaškem ugotavljajo tudi, da ima lahko nespoštovanje odločbe negativne posledice. "To je prvi korak k hrvaškemu prepoznanju arbitražne odločbe," je prepričan Erjavec.

Hrvaški premier Plenković je namreč sklical sestanek s predsedniki hrvaških parlamentarnih strank o odnosih med Hrvaško in Slovenijo. Kot je dejal, je cilj srečanja, da se dogovorijo o osnovnem okviru pogovorov z Ljubljano v kontekstu obiska slovenskega premierja Mira Cerarja v Zagrebu. Po poročanju hrvaških medijev bo premier iskal podporo za pogajanja s Slovenijo o dvostranskem sporazumu o meji, pri čemer naj bi bila podlaga za dogovor junijska odločitev arbitražnega sodišča, čeprav Hrvaška sodbe ne priznava.

T. K. B., Sa. J.