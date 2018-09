Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 37 glasov Ocenite to novico! Glede sodelovanja v mednarodnih misijah je Slovenija med aktivnejšimi članicami, kar priznavajo tudi v Natu, je dejal Cerar. Foto: BoBo Če si v krizi, si plen, če si dober gospodar si partner, ko ti gre slabo, si te želijo polastiti in nadvladati, ko si uspešen, morajo s tabo sodelovati in te priznavati kot enakopravnega sogovornika Cerar "Prizadeval si bom, da se Slovenija uveljavi kot osrednje vozlišče krožnega gospodarstva, sam cilje trajnostnega razvoja kot globalni konsenz za nujno preobrazbo družbe v najširšem pomenu besede," je med predstavitvijo dejal Cerar. Foto: BoBo Dodaj v

Cerar predstavlja svojo vizijo vodenja zunanjega ministrstva

Zaslišanje pred odborom za zunanjo politiko

4. september 2018 ob 11:20,

zadnji poseg: 4. september 2018 ob 12:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kot kandidat za ministra za zunanje zadeve se odboru za zunanjo politiko predstavlja dosedanji premier Miro Cerar, ki napoveduje bolj odprto in uravnoteženo zunanjo politiko.

Miro Cerar je uvodoma dejal, da mora Slovenja še naprej delovati za zaščito človekovih pravic in svoboščin ter vztrajati pri mirnemu reševanjem sporov. Slovenija je podpornica mednarodnega prava in pravosodja, posebno pozornost pa bo treba nameniti tudi humanitarni pomoči, je izpostavil Cerar.

Veliko pozornosti je Cerar namenil gospodarski diplomaciji, ki mora po njegovem mnenju predstavljati viden del zunanjepolitičnih aktivnosti. Poskrbeti je treba za prihod tujih investitorjev ter okrepiti mrežo ekonomskih svetovalcev na konzulatih je prepričan Cerar. Namesto osredotočanja na EU, Rusijo in Balkan je treba iskati priložnosti tudi v bolj oddaljenih državah, je dejal in izpostavil Kitajsko Japonsko, afriške in zalivske države.

Kvalitetna in profesionalna diplomacija je pomembna za varnostne in gospodarske interese, na dinamično okolje pa se je treba ves čas odzivati, je dejal Cerar, ki meni, da Slovenijo lahko še okrepimo v mendarodni skupnosti. "Kot minister si bom prizadeval, da bi bil pomen zunanje politike bolj zastopan v slovenski družbi," po njegovem se namreč javnost premalo zaveda, kako pomembno je, da Slovenija sedi za mizo skupaj z največjimi odločevalci. Spoznal sem, da če umirjeno in argumentirano zastopamo stališča nas pogosto poslušajo, je še dodal.

Umeščenost Slovenije v EU

Moniki Gregorčič (SMC), ki je kandidata vprašala o umeščenosti Slovenije v EU, je Cerar odgovoril, da ima Slovenija trenutno dobre odnose z vsemu članicami EU ki jih mora negovati še naprej. Smo članica evro območja in Schengenskega območja je izpostavil Cerar, kar nas vključuje v države, ki zastopajo izvorne vrednote EU. Cerarju se zdi pomembno, da okrepimo sodelovanje z državami Beneluksa, Francijo, Nemčijo, Avstrijo in Italijo kot jedrnimi državami, tukaj namreč prepoznava tiste vrednote, v katerih se lahko najde tudi Slovenija. S temi državami imamo gospodarske, varnostne interese in ker smo med manjšimi državami, je dobro, da imamo močne zaveznike, dodaja.

Odnosi s Hrvaško

Milan Brglez (poslanska skupina SD) je Cerarja spomnil, da je bil v vlogi premiera kritičen do dela nekdanjega zunanjega ministra Karla Erjavca, zato ga je zanimalo, kako bo nadaljeval njegovo delo, glede na to, da je v zunanji politiki pomembna kontinuiteta. Cerar je priznal, da je bila včasih med njim in Erjavcem "res prisotna kritika". A Slovenija je zastopala eno stališče, pri čemer kot predsednik vlade z zunanjim ministrom nisem bil v neskladju: spoštovati mednarodno pravo in implementirati arbitražno odločbo in zapreti mejno vprašanje, je izpostavil Cerar. "Pristopi, kako to sporočati Hrvaški pa so bili nekoliko drugačni," je dodal.

Na vprašanje ali bo na uspešnost tožbe Slovenije proti Hrvaški vezal svoj mandat, je Cerar dejal, da je Slovenija svoje obveznosti izpolnila, Hrvaška pa ne, s tem pa je prekršila pravni red Evropske unije. Zato je tožba vložena na evropsko sodišče, ki bo presojalo le to, ali Hrvaška krši evropski pravni red, a ne glede na razsodbo bo arbitražni sporazum še vedno veljaven in ga bo treba ne glede na to spoštovati, je poudaril Cerar.

Cerar se je moral z nekaterimi najbolj perečimi zunanjepolitičnimi vprašanji in izzivi, med katerimi so tudi vprašanje državne meje in druga odprta vprašanja s Hrvaško, spoprijemati že na dosedanjem položaju. Cerarja, ki napoveduje bolj odprto in uravnoteženo zunanjo politiko, čakajo tudi priprave na predsedovanje svetu EU-ja v drugi polovici leta 2021.

Preostala današnja zaslišanja

Sočasno s Cerarjem bo zaslišan kandidat za ministra za javno upravo Tugomir Kodelja. Ob 15. uri sledita Jernej Pikalo (izobraževanje, znanost in šport) in Marko Bandelli (razvoj, strateški projekti in kohezija). Ob 9. uri sta se začeli zaslišanji kandidata za notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki se bo nadaljevalo ob 19. uri, in kandidatke za kmetijsko ministrico Aleksandre Pivec, ki je že dobila podporo matičnega odbora DZ-ja.

Zaslišanja preostalih desetih ministrskih kandidatov bodo v sredo in četrtek.

Prenos zaslišanja Mira Cerarja si lahko ogledate tukaj. Prenos predstavitve kandidata za ministra za javno upravo Tugomerja Kodelja pa lahko spremljate na vstopni strani MMC-ja ali na RTV 4D.

La. Da.