Cerar pričakuje, da bo koaliciji kmalu uspel preboj

Koalicijski vrh predvsem o reorganizaciji CSM-jev

15. maj 2017 ob 19:30,

zadnji poseg: 15. maj 2017 ob 21:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Premier Miro Cerar pričakuje, da bo koalicija kmalu naredila preboj s sprejemom nekaj ključnih zakonov. Tudi zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celar verjame, da bo novela zakona o pacientovih pravicah potrjena v četrtek.

Predstavniki koalicije na tokratnem vrhu razpravljajo predvsem o reorganizaciji centrov za socialno delo in delovnopravni zakonodaji. Predsednik vlade Miro Cerar pričakuje, da bo ministrica Anja Kopač Mrak v tednu ali dveh prišla na dan z dokončno usklajenimi rešitvami. "Ministrica tu res že zamuja," je dejal v izjavi za medije pred koalicijskim vrhom.

Cerar tudi upa, da Kopač Mrakova že danes prinaša kakšne rešitve, da je uskladila interese delodajalcev in delojemalcev. Trg delovne sile morajo po njegovih navedbah narediti takšen, da bo sprejemljiv za oboje. "To pravo mero pričakujem v zakonskem predlogu, ki ga bo ministrica prinesla," je dodal.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so se na tiskovni konferenci sicer javno pritožili, da je že sama zahteva Cerarja po reformi trga dela pritisk na ministrico, naj bolj prisluhne delodajalski strani.

Kaj bo z zdravstveno reformo

Po premierjevih besedah je tudi popolnoma jasno, da morajo narediti preboj na zdravstvenem področju in sprejeti zakone, ki jih imajo na mizi oz. so tudi že v DZ-ju. Po njegovih ocenah je nujno, da naredijo dokončne korake in do poletja sprejmejo temeljno zakonodajo, morda kakšen del nje še jeseni.

Kolar Celarčeva je ob odhodu s koalicijskega vrha v izjavi novinarjem dejala, da se v sredo zjutraj znova sestanejo, a to srečanje naj bi bilo po ministričinih besedah zgolj formalne narave, da preverijo, ali so pripombe koalicijskih partneric upoštevane.

Konec tedna ali prihodnji teden pa bi lahko koalicijskim partnericam predstavila še najpogostejše pripombe iz javne razprave glede zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in nov predlog zakona, ki je nastal na osnovi pripomb. Gre sicer za ključni reformni zakon.

Dodala je, da so pripravili tudi novelo zakona o zdravniški službi, ki bo v prehodnem obdobju zdravstveno blagajno razbremenil financiranja pripravništva in sekundariata ter s tem pridobili denar za financiranje enkratnega programa za skrajševanje čakalnih dob.

Koalicijskim partnerjem je danes poleg tega pojasnila, kako poteka priprava zakona o dolgotrajni oskrbi ter zakona o upravljanju in vodenju javnih zavodov ter zakona o kakovosti in varnosti. Zavrnila pa je navedbe koalicijskih partnerjev, da se ukinja javno vodenje čakalnih dob v zdravstvu.

Birokracija in gradnje

Cerar je izpostavil še spremembe gradbene in prostorske zakonodaje, pri kateri gre za debirokratizacijo. Pričakuje, da so morda že čisto blizu dokončnim rešitvam. "Ljudem moramo omogočiti gradnjo brez številnih birokratskih ovir," je poudaril in dodal, da je treba skrajšati roke in poenostaviti postopke pridobivanja dovoljenj, kar pričakujejo tako državljani kot gospodarstveniki.

Prav tako bodo po premierjevih navedbah tokrat razpravljali o položaju na obrambnem področju, kjer od resorne ministrice Andreje Katič prav tako pričakuje rešitve.

Vložene pobude za začetek postopkov za referendum o zakonu o drugem tiru pa Cerar ni želel komentirati; to bo storil v prihodnjih dneh.

Pokojnine in davki

V koaliciji še vedno iščejo skupni jezik glede demografskega sklada, v pripravi so tudi spremembe prostorske in gradbene zakonodaje. Utegnejo se dotakniti še priprave novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, na podlagi katerega naj bi izvedli novo vrednotenje nepremičnin.

Al. Ma., A. Č.