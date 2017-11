Cerar pričakuje menjavo vodstva UKC Ljubljana

Redna novembrska seja DZ-ja

13. november 2017 ob 11:53,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier odgovarja na vprašanja o razmerah na oddelku otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana, o stanovanjski politiki, o višini dosedanjih dokapitalizacij slovenskih bank ter o sistemskih načrti vlade za spodbujanje investicij.



S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom se tako začenja novembrska seja DZ-ja.

Poslanec NSi Jernej Vrtovec je predsedniku vlade zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v slovenskem zdravstvu, ki je po njegovi oceni porazno. Zlasti pereče je dogajanje na otroški kardiologiji v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, posledice neurejenih razmer in slabih medsebojnih odnosov na tem oddelku so domnevno tudi smrti otrok, je opomnil. Premierja je vprašal, kaj bo vlada naredila do konca mandata, da bi državljanom povrnila zaupanje v UKC Ljubljana in v otroško kardiologijo. Cerarja je spomnil, da so mu v lastni koaliciji dejali slednje: stanje je slabše, kot je bilo ob prevzemu oblasti.

Cerar je zagotovil, da se zaveda soodgovornosti vlade, njega osebno in ministrice za stanje v zdravstvu, pa tudi šišre v družbi. Poudaril pa je, da vlada ni edina odgovorna. Za stanje v zdravstvu so soodgovorni tudi vsi tisti, ki hodijo "po nepotrebnem k zdravniku in mečejo zdravila stran", tisti, ki malomarno ne skrbijo za lastno zdravje; pa zdravniki, če se ne potrudijo dovolj, da bi razčistili zadeve, ki bi ji morali.

Očitno tudi v UKC Ljubljana na področju otroške srčne kirurgije tako. Vodstvu so zadeve "očitno ušle iz rok", istočasno pa zatrjuje, da težav ni. "Kaj naj reče politika, če strokovni direktor reče, da vse deluje," se je vprašal Cerar. In tudi odgovoril: ker temu ne more zaupati, je vlada na prejšnji seji vlade zahteval zamenjavo treh predstavnikov vlade v svetu UKC-ja. Od njih pričakuje menjavo vodstva UKC-ja.

Vlada je istočasno na vladi sprejela ustanovitev novega centra za srčno kirurgijo mladih in odrasilih s prirojenimi srčnimi napakami. "Tako da težko rečem, da vlada ne ukrepa," je dejal.

Stanovanjska problematika

Poslanec Levice Franc Trček je zastavil poslansko vprašanje glede "neobstoječe stanovanjske politike in neizvajanja nacionalnega stanovanjskega programa".V vprašanju je naštel, da je država v slabem stanju, nič kaj dobro se ne godi državljanom, saj večina nima niti povprečne neto plače, pa tudi pokojnine so borne. Ob odsotnosti resne stanovanjske politike imajo mladi starši velike težave pri reševanju stanovanjskega problema. Ocenil je, da se vlada s problematikami stanovanj za mlade, deložacijami in stanovanji za starejše, ter premierja izval, naj dokaže nasprotno.

Cerar se z njim ni strinjal. Razmere niso tako dramatične, saj je v treh letih 55.000 registriranih brezposelnih manj, veliko ljudi je dobilo delo, tudi pokojnine so zviševali. Na področju stanovanjske problematike pa je vlada že leta 2015 sodelovala pri pisanju enega ključnih dokumentov, strategijo oz. vizijo za naprej z načrtom za izvedbo. Veliko pilotskih projektov se že izvaja: pilotni projekt pomoči deložiranim družinam, pri čemer je stanovanjski sklad omogočil stanovanja po različnih regijah, in jih dal na voljo za ranljive skupine. Poteka tudi shema za starejše s pilotnim projektom medgeneracijske skupnosti za starejše, omogočili so gradnjo javnih najemnih stanovanj.

Trček mu je očital, da je to daleč prepozno in premalo. Cerar pa mu je odgovoril: "Vi samo obljubljate, kaj vse je treba, ampak vse to je treba narediti v skladu z zmožnostmi. Če ne, bomo uničili finančno konsolidacijo. V dveh letih bomo razdelili vse, kar imamo, potem pa pride kriza in bo huje za vse." Trček ni ostal dolžan in ocenil, da se SMC ni resno lotil analize odgovornega trošenja javnih financ, kjer bi zlahka našli prostor, denimo tako, da ne bi dajali stotin milijov evrov za vojsko.

Vprašanje namestnice vodje poslanske skupine nepovezanih poslancev Alenke Bratušek pa bo povezano z dokapitalizacijo slovenskih bank. Kot je navedla, se o višini dokapitalizacije špekulira že tri leta, zato jo zanima, kaj je vlada v tem pogledu doslej ugotovila in naredila.

Koalicijsko poslansko vprašanje bo Cerarju zastavila poslanka SMC Andreja Potočnik. Zanima jo, kakšni so načrti vlade na sistemski ravni za spodbujanje domačih in tujih investitorjev. Ti lahko po mnenju poslanke Sloveniji v prihodnje namreč prinesejo nova delovna mesta, predvsem tista z višjo dodano vrednostjo.

Prenos novembrske 35. redne seje DZ-ja lahko spremljate v živo na 3. programu TV Slovenija in na RTV 4D.

G. K., Al. Ma.