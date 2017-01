Cerar: Pričakujem, da bo SDH pri prodaji NLB upošteval vse nove okoliščine

6. januar 2017

6. januar 2017 ob 22:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Varčevanja še ni konec. Pojenja pa tisto hudo varčevanje," je v pogovoru ob 20. jubileju oddaje Odmevi dejal predsednik vlade Miro Cerar in dodal, da mora država v času konjunkture skrbeti tudi za zalogo v času recesije.

Predsednik vlade je vnovič izpostavil, da so kazalci Slovenije dobri in spodbudni, kar je precej drugače, kot v času, ko je njegovi vladi nastopil mandat in so nekatere stranke na pomoč klicale trojko. Ob tem je premier dejal, da se trudijo tudi za gospodarstvo, "vlada dela veliko pri spodbujanju odprtosti Slovenije in povečevanju tujih investicij." Poudaril pa je tudi, da vlada veliko vlaga v znanost.

Glede prodaje NLB je premier dejal, da je zavezo Bruslju, da bo NLB prodana do konca leta 2017 dala vlada Alenke Bratušek, sam postopek pa vodi SDH. "Kot predsednik vlade pa pričakujem, da bo SDH upošteval vse morebitne nove in izjemne okoliščine in da, če bo ta prodaja izpeljana, naj bo tako, da davkoplačevalci ne bodo utrpeli večje škode."

Pri drugem tiruse ne sme ponoviti Teš 6

Veliko kritik na račun vlade je letelo na napovedano zdravstveno reformo, ki po mnenju opozicije poteka prepočasi. Cerar je ob tem dejal, da ministrica za zdravje na tem dela intenzivno, vlada pa namerava te procese tudi pospešiti. Dodal je tudi, da bo vlada namenila več denarja za skrajšanje čakalnih vrst.

Spregovoril pa je tuid o gradnji drugega tira, za katero je dejal, da se bo pričela letos, projekt pa se bo zaključil v nekaj letih. Premier ob tem poudarja, da je pri projektu treba vztrajati in pri tem biti pazljiv, da se ne ponovi zgodba s šestim blokom Termoelektrarne Šoštanj.

