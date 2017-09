Cerar še ni razkril imena SMC-jevega predsedniškega kandidata

Neuradno naj bi svetu stranke predlagal Majo Makovec Brenčič

2. september 2017 ob 19:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier in predsednik SMC-ja Miro Cerar po delovnem posvetu stranke ni razkril imena predsedniškega kandidata, ki ga bo svetu stranke v potrditev predlagal prihodnji teden, a neuradno naj bi ministrica Maja Makovec Brenčič pristala na kandidaturo.



Ministrico za izobraževanje, znanost in šport se je med možnimi kandidati SMC-ja za oktobrske predsedniške volitve tudi največkrat omenjalo.

Na vprašanje, ali bo ime presenečenje, je Cerar v izjavi po večurnem delovnem posvetu stranke odgovoril z besedami, da za stranko ne, saj so svoje možne kandidate že dalj časa prepoznavali in se z njimi pogovarjali. Prepričan je, da bo to odličen kandidat, z odlično vizijo in strategijo, kako pristopiti k predsedniški funkciji, ki je "bila v zadnjih letih precej poudarjena v svoji obliki in manj v vsebinah, ki bi si jih sam osebno želel".

Cerar: SMC - najbolj odgovorna stranka v Sloveniji

Sicer pa je Cerar v izjavi novinarjem ocenil, da je SMC dozorela v najbolj odgovorno stranko v Sloveniji. "V stranko, ki spodbuja k sodelovanju, ki vodi mirno, a odločno politiko in ki je uspela kot vodilna stranka skupaj s koalicijskimi partnerji Slovenijo popeljati iz krize, v intenzivno razvojno fazo," je pojasnil.

Po njegovih ocenah so danes vsi razvojni kazalci naše družbe pozitivni in zadovoljen je, "da gremo v pravo smer". Se pa zavedajo, kot je dodal, da je to šele del poti in da jih čakajo še številni izzivi.

Cerar obžaluje, da je v državi nekaj strank in skupin, ki tudi najboljšim projektom, kot sta drugi tir in Magna, nasprotujejo le zato, da nekomu ne bi uspelo.

Sa. J.