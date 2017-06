Cerar: Slovenija bo odločbo arbitraže spoštovala, pričakujem, da tudi Hrvaška

Odločitev arbitražnega sodišča bo znana 29. junija

Haag - MMC RTV SLO/STA

Odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško bo javno objavljena v četrtek, 29. junija, so sporočili iz Haaga.

Razsodbo bo med 14. in 16. uro predstavil predsednik arbitražnega sodišča Gilbert Guillaume.

Z razsodbo bo arbitražno sodišče v skladu z arbitražnim sporazumom, ki je bil sklenjen leta 2009 v Stockholmu, določilo potek meje med državama na kopnem in morju, stik Slovenije z odprtim morjem in režim za uporabo ustreznih morskih območij.

Mejo morajo določiti na podlagi "pravil in načel mednarodnega prava", pri določitvi stika in režima za uporabo morskih območij pa za "dosego poštene in pravične odločitve" lahko upoštevajo še "pravičnost in načelo dobrososedskih odnosov".

Cerar: Gre za pomembno odločitev

"Slovenija bo, kot smo se k temu zavezali, odločbo arbitražnega tribunala spoštovala in pričakujem, da bo tako ravnala tudi Hrvaška," je ob robu seje DZ-ja dejal predsednik vlade Miro Cerar.

Cerar je še dejal, da gre za izjemno pomembno odločitev, ki bo dokončno razrešila odprto vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško. Zato je izjemnega pomena za obe državi ter tudi nek vzorec reševanja sporov za širšo regijo.

Horvat: Arbitraža mora določiti stik z odprtim morjem

Predsednik odbora DZ-ja za zunanjo politiko Jožef Horvat (NSi) je povedal, da Slovenija že praktično celo letošnje leto pričakuje odločitev arbitražnega sodišča ter opomnil, da mora arbitražno sodišče v skladu s sporazumom določiti mejo med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju, na drugi strani pa je arbitražni sporazum Hrvaški odprl vrata v EU.

"Že večkrat smo povedali, da bo Slovenija spoštovala odločitev arbitražnega sodišča, med drugim tudi zato, ker v Evropi velja vladavina prava, enako pa pričakujemo tudi od sosedov Hrvatov," je poudaril Horvat in spomnil na sklep DZ-ja iz leta 2011, da če arbitražno sodišče ne bo določilo stika Slovenije z odprtim morjem, potem ne bo izpolnilo naloge iz arbitražnega sodišča. Slovenija v takem primeru odločitve sodišča ne bo spoštovala, je poudaril Horvat.

Židan: Odnosi v regiji se morajo urediti

Kmetijski minister Dejan Židan je izrazil željo, da se odnosi v celotni regiji čim prej uredijo, "saj je odprtih vprašanj izven evropskih meja več kot preveč in jih komaj obvladujemo, vključno z migracijsko krizo". Židan rešitev nerešenega vprašanja o meji med Slovenijo in Hrvaško s pomočjo arbitraže razume kot pomemben prispevek k večji stabilnosti EU-ja.

"Če smo se odločili za arbitražo, je potrebno spoštovati mednarodno pravo, ker to ves čas očitamo Hrvaški, da tega ne počne," pa je menil poslanec ZL-ja Matej T. Vatovec.

Hrvaška arbitražo ignorira

Hrvaška sicer ves ta čas vztraja, da arbitražni postopek ne obstaja več. Kot razlog navaja prisluškovalno afero, ki je po njeni oceni tako hudo prizadela integriteto postopka, da v njem ne more več sodelovati. Leta 2015 so namreč prek prek hrvaških medijev in politiko v javnost pricurljali prisluhi pogovorov med takratnim slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem pri arbitražnem sodišču in takratno slovensko agentko Simono Drenik. Njuni telefonski komunikaciji je nekdo prisluškoval (najmanj) 5. novembra 2014 in 11. januarja 2015. Razkrita vsebina je pokazala, da je Slovenija kršila arbitražni sporazum. Arbitražno sodišče je kasneje ocenilo, da lahko kljub temu neodvisno in nepristransko sprejme odločitev.

Izstop Hrvaške je sicer naletel na kritike Evropske komisije in tudi nastop političnega predstavnika Nemčije na nedavnem procesu Brdo je pokazal, da največja evropska država svoje stališče utemeljuje na sledenju mednarodnemu pravu.

Nacionalni preiskovalni urad je zaradi prisluškovanja vložil kazensko ovadbo in jo letos z dodatnimi informacijami dopolnil.

