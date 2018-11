Cerar: Slovenija s podporo dogovoru o migracijah ostaja v skupini več kot 150 držav

Očitki opozicije na odboru DZ-ja za zunanjo politiko

16. november 2018 ob 13:21

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 13:41

Ljubljana

Odbor DZ-ja za zunanjo politiko je začel razpravo o globalnem dogovoru ZN-a o migracijah, ki mu opozicija nasprotuje. Razpravo bo odbor nadaljeval ob 14. uri.

Slovenija bi morala odstopiti od globalnega dogovora ZN-a o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, je tudi po četrtkovi odločitvi vlade, da bo Slovenija decembra v Marakešu pristopila k dogovoru ZN-a, v imenu predlagateljev izredne seje vztrajal Branko Grims (SDS). To je "znak neumnosti ali pa zavestnega zavajanja državljanov", je bil kritičen do mnenja vlade, da dogovor ni pravno zavezujoč.

Grims dogovoru nasprotuje, ker izenačuje zakonite in nezakonite migracije, je dejal, ukinja meje, migracije obravnava kot nekaj pozitivnega in jih pospešuje. Vsebuje toliko za državljane usodnih odločitev, kot so vprašanje varnosti, blaginje, obstoja slovenskega naroda, kulture in identitete, da bi morali odločitev o podpori prepustiti državljanom na zavezujočem plebiscitu ali pa na posvetovalnem referendumu, je prepričan Grims.

Zunanji minister Miro Cerar je na seji odbora zatrdil, da dogovor ni pravno zavezujoč dokument, temveč da gre za izraz volje držav, da si prizadevajo za varne, urejene in zakonite migracije.

Vlada vztraja pri dogovoru, ker so se pojavila vprašanja, ki zaradi lažnih informacij begajo ljudi, pa je pooblastila zunanje ministrstvo, da ob pristopanju pripravi pojasnilno izjavo. Z njo ne izražamo zadržkov, ampak pojasnjujemo, da dogovor ni pravno zavezujoč, je med drugim poudaril zunanji minister.

Slovenija s to odločitvijo ostaja v skupini več kot 150 svetovnih držav, ki podpirajo dogovor, med njimi so vse jedrne članice EU-ja. Pomembno je vprašanje, v kateri krog držav se Slovenija uvršča, pa je Cerar dejal v zvezi z opozorili opozicije, da države odstopajo od dogovora "ena za drugo", kot se je izrazil Grims.

Od dogovora so poleg Madžarske odstopile oziroma imajo zadržke Avstrija, Bolgarija, Poljska in Češka. Po Cerarjevih besedah je prav, da je javnost seznanjena, da je Slovenija v skupini jedrnih držav EU-ja, ki so izkazale željo sodelovati pri naslavljanju temeljnih izzivov, kot so migracije.

Janša za referendum o dogovoru

Janez Janša (SDS) je vlado pozval, naj še enkrat razmisli o pristopu k dogovoru ZN-ja. Da bi vlada za svoje stališče dobila legitimacijo, bi bilo treba postopek izpeljati po pravilih, če je treba, razpisati posvetovalni referendum, je ocenil Janša in dodal, da bi bilo treba za začetek dokument prevesti v slovenščino.

"Globalni dogovor je ena taka nesrečna zadeva, ki deli svet, Evropo in Slovenijo," je dejal Janša in dodal, da Evropa, ko se je dokument začel pripravljati, ni bila glavna tarča migracij. Končni dokument je v veliki meri posledica migrantske krize in političnih delitev, ki jih je prinesel čas po letu 2015, je opozoril predsednik SDS-a in spomnil, da EU glede tega vprašanja nima enotnega stališča. Dogovor ZN-a bodo podprle mnoge države, tudi Savdska Arabija, ki niso sprejele niti enega migranta in ki kljub bogatim proračunom ne prispevajo sredstev za pomoč, razen za širjenje islama, je ocenil.

Svetovalec predsednika republike Ernest Petrič je dejal, da je dogovor kompromis med državami, njegov namen pa je, da bodo v prihodnje migracije bolj organizirane. Vsak dokument, ki je plod pogajanj, je kompromis, mi pa moramo vztrajati pri taki interpretaciji splošnih določil, ki ohranjajo naše interes.

Petrič sicer ocenjuje, da je v dokumentu premajhno razlikovanje med beguncem in migrantom. Migracije so realno dejstvo, niso samo nekaj negativnega, je ocenil in dodal, da je čas, da se v Evropi začne resnejša razprava o tej problematiki.

Prejšnja vlada je k dogovoru maja, ko ni imela polnih pooblastil, pristopila mimo parlamenta, pa je opozoril Jožef Horvat (NSi). Po njegovem mnenju bi morala biti ob sprejemanju ključna razprava o tem, kako odpraviti vzroke za migracije. Po prepričanju Zmaga Jelinčiča (SNS) dokument pomeni izdajo kulture Evrope, njegov namen pa je uničevanje evropske civilizacije.

