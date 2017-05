Cerar: Slovenija vzorno sodeluje v misijah Nata in bo še povečevala vojaški proračun

Izpostavil je tudi Zahodni Balkan

26. maj 2017 ob 16:11

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in slovenski premier Miro Cerar sta se v Bruslju sestala na "zelo odkritem in poglobljenem" pogovoru. Stoltenberg prepoznava vlogo Slovenije kot zelo konstruktivno in koristno, je poudaril Cerar.

Pogovor s Stoltenbergom je bil "zelo odkrit in poglobljen", je po pogovoru povedal Cerar. Napovedal je povečanje obrambnih izdatkov, saj je to pomembno za Slovenijo in za izkazovanje odgovornega odnosa do Nata, je izpostavil premier.

Poleg denarnega prispevka je pomembna tudi pripadnost vrednotam Nata in zelo pomembno je, koliko države sodelujejo v operacijah in misijah zavezništva, je poudaril. Pri slednjem je Slovenija "vzorna" in s tem izkazuje skupno pripadnost, je ocenil premier.

Na sestanku je Cerar izpostavil tudi Zahodni Balkan. Opozoril je, da razmere v regiji terjajo še večjo pozornost Nata in da ta mora ohraniti politiko odprtih vrat, ki se je tako odlično izkazala v primeru Črne gore.

Slovenski premier se je sestal tudi z novim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo srečanje opisal kot dobro in izrazil zadovoljstvo, da je pokazalo enotnost ter kljub nekaterim različnim ciljem zavzemanje za skupne cilje in vrednote, saj to terjajo varnostni izzivi današnjega časa.

A. Č.