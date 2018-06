Cerar v Črnomlju po neurju obljubil pomoč najprej šoli in vrtcu

Veter je odkrival strehe in podiral drevesa

9. junij 2018 ob 13:17,

zadnji poseg: 9. junij 2018 ob 13:38

Črnomelj,Murska Sobota,Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je na obisku v Črnomlju obljubil, da bo vlada v najkrajšem možnem času zagotovila pomoč lokalnim skupnostim, občina škodo ocenjuje na tri milijone evrov.

Neurje, ki se je v petek zvečer razbesnelo v vzhodnem delu države, je z močnim dežjem, vetrom in točo povzročilo ogromno težav in škode. Veter je odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalivala objekte. Toča, debela kot jabolko, je najbolj prizadela občino Črnomelj.

Cerar, je že dopoldan obiskal Črnomelj in si ogledal posledice neurja. Prisluhnil je tudi predstavnikom lokalne skupnosti in civilne zaščite. Kot je dejal, se bo vlada z nastalo škodo seznanila že na prvi naslednji seji prihodnji teden. Obljubil je pomoč, pri čemer bo prioriteta odprava škode, ki jo je neurje povzročilo na šolskih objektih.

Cerar se je najprej zahvalili gasilcem, civilni zaščiti in vsem drugim, ki so priskočili na pomoč. Kot je dejal, bo vlada takoj prihodnje dni zagotovo obravnavala to zadevo in se seznanila s posledicami in škodo, ki jo je povzročila vremenska ujma. Dogovorili se bodo tudi, kako finančno in drugače pomagati, a pred tem potrebujejo oceno škode, da bodo lahko sprejeli ustrezne ukrepe.

Cerar je še dodal, da bo treba v primeru poškodovanega otroškega vrtca Čardak in osnovne šole ukrepati takoj, saj otroci ne smejo ostati brez varstva in šole. "Moramo pa poskrbeti, da bomo vsem pomagali," je dejal. "Šlo je za izjemno hud dogodek in to je samo še en opomin, da se bomo morali v Sloveniji na takšne izjemne padavine, izjemno točo in druge nevarnosti še posebej preventivno pripraviti," je še opozoril Cerar.

Gasilci še vedno na terenu

Na terenu je še vedno okoli 300 gasilcev, je ocenil poveljnik štaba civilne zaščite občine Črnomelj Jože Weiss. V odpravljanje posledic neurja so se vključili tudi številni zaposleni v tamkajšnjih podjetjih in občinski upravi kot tudi občani. Na občini prizadete prosijo za potrpežljivost, tiste, ki bi želeli pomagati, pa prek Facebooka občine vabijo k sodelovanju pri odpravljanju posledic neurja.

Toča, debela kot jabolko, je pustošila v mestu Črnomelj in številnih okoliških naseljih. V Črnomlju je bilo najhujše v naselju Čardak. Po oceni županje Občine Črnomelj Mojce Čemas Stjepanovič in štaba civilne zaščite Občine Črnomelj je poškodovanih več kot 400 različnih objektov. Štab je prejel več kot 500 klicev za pomoč.

Gasilci so bili po besedah županje na terenu pozno v noč. "Strehe so odkrite, potrebno jih je prekriti s folijo, škoda na stanovanjskih objektih je neizmerna," je dejala županja. Na pomoč črnomaljskim gasilcem so že v petek priskočili na pomoč kolegi iz Metlike, delavci Cestnega podjetja Novo mesto in Elektra Ljubljana. Danes zjutraj so prispele tudi enote iz Kočevja in Novega mesta. Prav tako jim pomagajo gasilci iz ljubljanske, posavske in dolenjske gasilske regije. Pričakujejo tudi pomoč iz prijateljskih gasilskih društev iz sosednje Hrvaške.

Škode bi lahko bilo za "krepko čez milijon evrov"

Med drugim je razkrilo in razbilo strehe na srednji šoli Črnomelj, osnovni šoli Loka, zdravstvenem domu Črnomelj, domu starejših občanov Črnomelj, kulturnem domu Črnomelj, vrtcu Čardak, policijski postaji Črnomelj in osnovni šoli Vinica. Poškodovane so tudi strehe številnih podjetij. Gasilci so med drugim pomagali pri pokrivanju strehe na podjetjih Akrapovič, Paklog in Livar.

Škoda je nastala tudi na praktično vseh strehah večstanovanjskih objektov v Kanižarici in mestu Črnomelj. Zaradi razbitih streh je voda zalivala stanovanja v zgornjih nadstropjih. Poškodovane, razbite in razkrite so strehe številnih stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij.

Natančne ocene škode na občini še nimajo, Čemas Stjepanovičeva pa se boji, da je bo "krepko čez milijon evrov". Toča je povsem uničila poljščine, sadno drevje in vinograde. V ponedeljek gre na teren komisija, proti koncu tedna pa bodo imelo prvo oceno škode v kmetijstvu, gospodarstvu in na objektih, je napovedala. Na določenih območjih je neurje uničilo tudi ves pridelek. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je toča poškodovala vsa zunaj parkirana vozila.



Neurje s točo je v petek popoldne najprej zajelo območje od Črnomlja do Novega mesta, nato pa v večernih urah še vzhodno Slovenijo, vse od Posavja prek Kozjanskega in Podravja do Prlekije. Na pomoč pri sanaciji posledic neurja so morali priskočiti gasilci.

Celjska izpostava uprave za zaščito in reševanje poroča o zalivanju prostorov z meteorno vodo in poškodovanih ostrešjih zaradi močnega vetra in vetrolomov.

Na območju občine Šmarje pri Jelšah je meteorna voda poplavila dvorišče in prostore gasilskega doma v Mestinju. Voda je zalila tudi osem učilnic osnovne šole v Rogaški Slatini, gasilci pa so posredovali tudi pri čiščenju vozišča, na katerem je bil mulj.

Težave na Ptujskem in Ormoškem

Nevihtni val, ki je prihajal iz jugovzhodne Slovenije, je širok pas na severovzhodu Slovenije ob meji s Hrvaško zajel okoli 20. ure. Prizadeti so bili Majšperk, Kidričevo, Goriščnica, Ormož, Sveti Tomaž, Dornava, Velika Nedelja in Ptuj.

"To noč, ki je za nami, spremljamo dogajanje v osmih občinah. Aktiviranih je bilo 27 gasilskih društev in več kot 400 gasilcev," je povedal vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje v tem delu države Dragomir Murko.

V več kot 150 objektih je bilo potrebno črpanje meteorne vode, ki je zalila predvsem kletne prostore. Ta dela ponekod trajajo še danes. Zaradi razmočene zemlje se je sprožilo nekaj zemeljskih plazov – v Svetem Tomažu je lokalna cesta danes zaradi tega še vedno zaprta. Za zdaj ostaja zaprta tudi železniška proga v Cvetkovcih, ki jo je zalila meteorna voda.

V okoli desetih objektih, večinoma stanovanjskih hišah, je neurje poškodovalo strehe, med drugim v osnovni šoli Videm. Zaradi nevihte je bilo v petek zvečer brez oskrbe z električno energijo kar 10.900 uporabnikov Elektra Maribor. Kot sporočajo iz podjetja, jim je ob velikih naporih čez noč uspelo vzpostaviti ponovno oskrbo velike večine uporabnikov.

V Pomurju še dopoldne brez elektrike

Okoli 21. ure je nevihtni oblak zajel Pomurje, med obilnimi padavinami in močnimi sunki vetra je padala tudi toča. Odkrilo je več streh, podrlo števila drevesa, zalilo ceste in kleti. Prebivalci so na nekaterih območjih še vedno brez elektrike. Nevihtni oblak je prizadel predvsem vzhodni del Pomurja, od Ljutomera in Veržeja do Beltincev in Dobrovnika. Kot je povedal tamkajšnji župan Marjan Kardinar, jim je zalilo celo občinsko zgradbo, in ker so ostali brez elektrike, se je zamašila kanalizacija. Del občine tudi danes dopoldne še ni imel elektrike.

Nevihtna fronta je v Pomurju poškodovala tudi velik del električnega omrežja, največ izpadov je bilo na območjih Lendave, Ljutomera, Murske Sobote in Radencev. Okoli tri četrtine uporabnikov jim je uspelo priključiti na omrežje okoli 1. ure, nekateri pa so še vedno brez elektrike.

Poleg streh na več stanovanjskih hišah je veter odkril tudi streho na tamkajšnjem gasilskem domu. Sicer pa so bile na terenu številne gasilske ekipe na celotnem območju od Ljutomera do madžarske meje. Odstranjevali so podrto drevje, prekrivali odkrite strehe in črpali vodo iz poslopij. Na soboškem centru za obveščanje pravijo, da so številne gasilske enote še vedno na terenu.

Na območju vzhodne Slovenije in severne Hrvaške so v petek našteli več kot 28.000 udarov strel.

.@vladaRS bo naslednji teden obravnavala posledice včerajšnjega neurja in v najkrajšem možnem času zagotovila pomoč lokalnim skupnostim. pic.twitter.com/nCONHuvvjD — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) June 9, 2018

Posnetek toče iz okolice Črnomlja.

G. V., La. Da.