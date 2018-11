Cerar v Rimu in Vatikanu o dobrih gospodarskih odnosih in migracijah

28. november 2018 ob 15:04

Vatikan,Rim - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Miro Cerar se je v Vatikanu na splošni avdienci srečal s papežem Frančiškom, v torek pa sta se na delovni večerji sestala z italijanskim kolegom Enzom Moaverom Milanesijem.

Cerar in Milanesi sta ugotovila, da so odnosi med državama zelo dobri, zlasti na gospodarskem področju, večino pogovora pa sta namenila vprašanju migracij. Kot je dejal Cerar v izjavi za RTV Slovenija, blagovna menjava in investicije rastejo, da bi se ta trend nadaljeval, pa bodo že februarja pripravili v Italiji poseben poslovno-investicijski dogodek, ki se ga bodo iz Slovenije udeležili na ministrski ravni. Italija je druga največja trgovinska partnerica Slovenije in peta po naložbah.

Pri vprašanju migracij "delimo skupna stališča z Italijo in zagotovo si bomo tudi v prihodnje pomagali, skupaj z drugimi državami, saj nobena država ne more sama uspešno reševati izziva množičnih ilegalnih migracij", je dejal zunanji minister. Opozoril je tudi, da Slovenija zelo intenzivno varuje schengensko mejo s Hrvaško, kar je po Cerarjevih besedah pomemben dokaz, da je Slovenija pomembna država znotraj schengenskega območja in to "Italija tudi ceni".

Ministra sta spregovorila tudi o položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji. Cerar je opozoril je, da bi bilo primerno, da se ponovno vzpostavi t. i. omizje za slovensko narodno skupnost, kjer se njeni predstavniki neposredno pogovarjajo s predstavniki italijanske vlade. Kot je povedal, je dobil zagotovilo, da bo to omizje zagotovo oživelo in da ga bodo organizirali v prihodnjem letu.

Cerar je opozoril tudi na zavezo Italije, da bo narodni skupnosti vrnila Narodni dom v Trstu, pri čemer je nakazal, da bi bilo to najprimerneje ob stoti obletnici požiga Narodnega doma, torej leta 2020. Izpostavil je še financiranje medijev slovenske narodne skupnosti in pri tem izrazil pričakovanje, da bo vodja italijanske diplomacije opozoril svoje kolege v vladi, kako pomembna je izdajateljska dejavnost za manjšino in ohranjanje njene identitete.

Ministra sta govorila tudi o zastopstvu slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu. Cerar je poudaril, da je pozitivno, da italijanska zakonodaja predvideva zastopstvo manjšine v parlamentu, vendar Slovenija pričakuje nekatere izboljšave tega sistema, da bi bilo v prihodnje to zastopstvo zagotovljeno.

Slovenija ne pričakuje recipročnosti, saj bi bila po Cerarjevih besedah to v tem trenutku politično nerealna zahteva, je pa opozoril, da je treba upoštevati te pobude kot zelo legitimne, saj Slovenija zagotavlja visoko raven zaščite italijanski manjšini.

V okviru obiska pri Svetem sedežu se je Cerar nato pogovarjal z gostiteljem, tajnikom za odnose z državami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, sprejel pa ga je tudi državni tajnik Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin.

Sogovorniki so izmenjali stališča o nekaterih aktualnih mednarodnih temah, kot so migracije, vprašanji trajnostnega razvoja in odprave revščine. Poudarili so pomen celostne obravnave migracij na globalni ravni in se strinjali, da je treba to vprašanje reševati v državah izvora, in sicer s pomočjo pri njihovem razvoju. EU bi morala še posebno pozornost posvetiti Afriškim državam.

Minister Cerar je sogovornikom predstavil tudi pogled na razmere v Jugovzhodni Evropi. Visoki predstavniki svetega sedeža se strinjajo s podporo nadaljevanju širitve EU-ja v regiji.

V okviru razprave o dvostranskih odnosih sta zunanji minister Cerar in državni tajnik Gallagher omenila nadgradnjo dobrodelnega projekta v podporo dejavnostim misijonarja Pedra Opeke na Madagaskarju, ki predstavlja zelo učinkovito obliko razvojne pomoči v nerazvitih državah.

Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je Cerar zagotovil, da bo dialog med Cerkvijo in državo tudi pod novo vlado potekal redno. Sogovorniki so nekaj pozornosti namenili tudi razstavi Plečnikovih del, ki bo na ogled prihodnje leto v Vatikanskih muzejih.

Državni tajnik kardinal Parolin je ministra Cerarja zaprosil, da prenese iskrene čestitke novi načelnici Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorki Alenki Ermenc.

J. R.