Cerar v ZDA s senatorko Klobucharjevo zasnoval skupino slovenskega prijateljstva

Miro Cerar v State Departmentu

14. december 2018 ob 08:39

Washington - MMC RTV SLO, STA

Minister za zunanje zadeve Miro Cerar se je prvi dan obiska v Washingtonu srečal z ameriškimi senatorji, med njimi tudi s senatorko slovenskih korenin iz Minessote Amy Klobučar, ki bo ustanovila skupino slovensko ameriškega prijateljstva.

Demokratska senatorka Amy Klobuchar iz Minnesote, ki se odloča o predsedniški kandidaturi leta 2020, bo po navedbah zunanjega ministra Mira Cerarja v kongresu ustanovila skupino prijateljstva s Slovenijo, ki ji bo tudi sopredsedovala. Poleg nje je v ameriškem kongresu še en politik slovenskega rodu, republikanec iz Arizone Paul Gosar, ki je prav tako kot Klobucharjeva na vmesnih volitvah v začetku novembra osvojil nov mandat, sicer v predstavniškem domu.

Ker je od slovenskih zunanjih ministrov State Department nazadnje obiskal Samo Žbogar leta 2010, je Cerar zagotovil, da si bo na položaju ministra prizadeval za intenzivnejše odnose z ZDA tudi v prihodnje, saj si želi, da bodo ZDA močan investitor v Sloveniji.

Cerar bo Pompeu omenil tudi arbitražo

Danes se bo sestal z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom, od katerega pričakuje, da ga bo zanimala slovenska ocena razmer na Zahodnem Balkanu in v tem okviru namerava omeniti tudi arbitražo. "Kot pogosto pravim, je to, da naša sosednja država ne spoštuje vladavine prava, izredno slab signal za celotno regijo Zahodnega Balkana. Nenazadnje tudi za EU, kajti mnogi sogovorniki od Makedonije, Bolgarije, Albanije in Srbije neposredno povedo - govorim o najvišjih politikih - kako lahko EU pričakuje, da bomo mi v procesu približevanja spoštovali pravno državo, če pa članica EU - mišljena je seveda Hrvaška - neposredno krši oziroma ne izvaja arbitražne odločbe."

Med ZDA in EU nasprotovanja glede Irana in podnebne politike

Beseda bo tekla tudi o gospodarskem sodelovanju med ZDA in Slovenijo, tako kot verjetno tudi v Svetu za nacionalno varnost pa o slovenskih pogledih na prihodnost EU-ja tako v odnosu do soseščine, Rusije, Irana, Bližnjega vzhoda, pa tudi o tem, kakšna je vloga Slovenije znotraj EU in zveze Nato. Cerar namerava Pompeu zagotoviti, da je Slovenija verodostojna članica Nata in bo naredila več za obrambo, ker to mora storiti zaradi lastne varnosti, ne le partnerstva v Natu.

ZDA in EU sta trenutno med drugim na nasprotnih bregovih glede podnebne politike in politike do Irana. Cerar pričakuje pogovor o Iranu, kjer ima Slovenija zelo jasno stališče. "Tako kot EU si želimo ohraniti jedrski sporazum z Iranom, seveda pod pogojem, da bo Iran spoštoval vse zaveze. Hkrati pa moramo v Evropi zaščititi naša podjetja pred morebitnimi tveganji v okviru EU in Slovenija pri tem konstruktivno sodeluje," je dejal minister.

Cerar želi okrepiti odnose z ZDA

"Naša zunanja politika mora biti uravnotežena," je dejal Cerar in napovedal, da namerava okrepiti stike med ZDA in Slovenijo na najvišji ravni, obenem pa razvijati prijateljske in konstruktivne odnose tudi z drugimi državami. "Slovenija je izvozno usmerjena in želi imeti tuje investicije, ki so dobre za naše ljudi, mora ostati odprta v svetu tudi preko meja EU in to z mojim obiskom ZDA delamo," je dejal. Odnosi so nekoliko zamrli zaradi krize, sedaj te ni več in po ministrovih besedah je potrebno zadeve izboljšati, da bodo v Slovenijo prihajali visoki državniki. "Na tem delamo ponovno tudi z ZDA."

La. Da.