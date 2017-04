Cerar: "Z roko v roki in z energijo sočloveka stopimo naprej"

Premierjeva velikonočna poslanica

15. april 2017 ob 15:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Čas največjega krščanskega praznika je simbol iskanja vere, miru, družinske radosti, sprave in ljubezni, v katerem moramo z roko v roki in z energijo sočloveka delati in stopati naprej, je dejal premier Miro Cerar.

"Moje vodilo in vodilo mojega odločanja je, da mora človek človeku biti in ostati človek. Ne bomo imeli miru in demokracije ter pravne in socialne države, če ne bomo izhajali iz človeka kot vrednote. Še naprej bomo prav zato tudi sprejemali ukrepe za boljše življenje: vlagali bomo v razvoj, delovna mesta in dostojne življenjske razmere za mlade, starejše, delavce, upokojence in druge," je v videu velikonočne poslanice državljanom sporočil premier Miro Cerar.

"Med nami je še vedno preveč negativizma in strahu, kaj bo z nami, kaj bo z našo prihodnostjo," je ocenil premier in se navezal na sporočilo papeža Frančiščka, ki ga je v svoji poslanici ob 60. obletnici Rimske pogodbe podal voditeljem držav EU. "V prvi vrsti moramo krepiti solidarnost, s katero bomo spet našli upanje. Za to pa je ključno v ospredje postaviti človeka in njegovo dostojanstvo," je sklenil.

