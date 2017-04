Cerar zadovoljen po zelo konstruktivnem srečanju s Tuskom

Premier si prizadeva najti rešitev za zastoje na meji

29. april 2017 ob 11:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik vlade Miro Cerar se je v Bruslju s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom pogovarjal o izvajanju nadzora na meji s Hrvaško. Po srečanju je Cerar dejal, da je bilo "zelo konstruktivno".

Vsebine srečanja Tusk in Cerar nista razkrila javnosti, je pa Tusk že po srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem izrazil naklonjenost do iskanja rešitve, ki bi še pred začetkom poletne sezone omogočila tekoče prehajanje državnih mej.

Tako Cerar kot Plenković se bosta pred vrhom EU-ja o brexitu srečala še s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Oba premierja sta pred srečanjem kot cilj poudarila iskanje rešitev za omilitev nadzora na mejah, zaradi katerega med prazniki nastajajo občutno daljši zastoji, kot so bili pred izdajo uredbe o nadzoru.

Odpraviti napačen vtis

Slovenija pričakuje konkretne smernice za zagotovitev boljše pretočnosti, kar je premier Cerar poudaril tudi v nedavnem pismu Junckerju. Komisija naj bi po neuradnih napovedih danes zagotovila nekatera dodatna pojasnila glede izvajanja pravil. Po neuradnih informacijah želi Slovenija tudi odpraviti vtis, da je težava v sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško.

Po neuradnih informacijah se Slovenija sicer ne strinja s splošnim odstopanjem od sistematičnega nadzora za vse poletje in vse prehode, saj da to ni v skladu s črko, duhom in namero teh pravil, katerih temeljni namen je poleg varnosti zagotoviti tudi obstanek schengena. V Evropski komisiji poudarjajo, da si "dan in noč prizadevajo za učinkovite in praktične rešitve".

L. L.