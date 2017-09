Cerar: Zakon na referendumu ne bo padel. Gašperšič: Drugi tir je nujen za razvoj.

Drugi tir ne bo novi Teš 6, pravijo podporniki drugega tira

14. september 2017 ob 21:42

Koper,Celje - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar je na srečanju Kluba gospodarstvenikov Slovenske Istre v Kopru poudaril odločenost vlade, da izpelje projekt drugega tira, infrastrukturni minister Peter Gašperšič pa je na pogovornem večeru SMC-ja v Celju poudaril, da je drugi tir nujno potreben za nadaljnji razvoj.

Cerar je v Kopru poudaril, da če s projektom nebomo začeli zdaj, nas bodo sosednje države transportno zaobšle, zastal pa bo tudi razvoj koprskega pristanišča. Nasprotnikom zakona pa je očital, da bi radi spolitizirali razvojni projekt.



Glede začetne previdnosti te vlade do projekta drugega tira je Cerar pojasnil, da so se dolgo ukvarjali s primerno finančno konstrukcijo, ker so se želeli "izogniti novemu Teš 6". Za razliko od tistega pa ima ta projekt dobro finančno konstrukcijo, saj kar najmanj obremenjuje slovenske davkoplačevalce, tisti, ki bodo od njega imeli največ, pa bodo prispevali sorazmeren delež, je dejal predsednik vlade.

Ob tem je Cerar opozoril, da tisti, ki želijo zaustaviti zakon, ne delajo v dobro Slovenije. Spomnil je tudi, da je predvideno traso železniške proge, ki jo v SDS-u kritizirajo, sprejela prav vlada Janeza Janše.

Sicer pa premier verjame, da zakon na referendumu ne bo padel in da bodo še v tem mandatu začeli vsaj s pripravljalnimi deli za drugi tir.

Gašperšič: Drugi tir bo razbremenil avtoceste

Na Štajerskem, natančneje v Celju, pa je o drugem tiru na pogovornem večeru SMC-ja o referendumu o zakonu o drugem tiru infrastrukturni minister Peter Gašperšič poudaril, da je drugi tir nujen za razvoj Luke Koper, Slovenskih železnic, celotne logistične panoge in tistega gospodarstva, ki se nanj navezuje.

Po ministrovih besedah bodo z naložbo v drugi tir in s preusmerjanjem tovora s ceste na železnico razbremenili slovensko avtocestno omrežje. Projekt bo vplival tudi na okolje, saj je železnica nedvomno čistejši način prevoza, kot so prevozi po cesti.

Na vprašanje, ali se lahko zgodi, da bi drugi tir postal afera, kot je Teš 6, je Gašperšič odgovoril, da si vlada zelo prizadeva, da bi bil drug tir zgled, kako naj se vodijo investicije. "Drugi tir nikakor ni mogoče primerjati s Teš 6, saj smo zaradi preglednosti projekta pripravili poseben zakon, v katerega so vgrajeni vsi mehanizmi nadzora. Vlada pa pripravlja tudi uvedbo finančno-projektnega nadzora s strani civilne družbe. Nad projektom bodo bdele tudi evropske institucije in države partnerice v projektu," je dejal minister.

Glede referendumske kampanje je dejal, da med kampanjo nasprotna stran navaja napačne podatke, s katerimi zavaja javnost.

Slovenija se bi drugega tira morala lotiti že pred 20 leti

Direktor Regionalne gospodarske zbornice Drago Polak meni, da Slovenija drugi tir potrebuje zaradi svojih državljanov, gospodarstva in prihodnjih generacij. Po njegovi oceni je Teš 6 neponovljiva zgodba, saj je to bila neka izkušnja, ki se zaradi drugačnega nadzora pri drugem tiru ne bo ponovila.

Poslanka SMC-ja Janja Sluga, ki je pripravila pogovor, pa je dejala, da bi se morala Slovenija že pred 20 leti lotili drugega tira.

Po njenih besedah drugi tir ne bo afera, kot je Teš 6, saj je zadeva izpeljana na popolnoma drug način. Pri Tešu 6 je namreč šlo za sklepanje gospodarskih pogodb pod pretvezo nekih tajnosti, pri drugem tiru pa gre za pregledno financiranje, ki bo izpeljano prek mednarodnih javnih razpisov.

"Nad celim projektom pa bdijo protikorupcijska komisija, računsko sodišče, civilna iniciativa in evropske institucije ter zaledne države, ki bodo sodelovale v projektu," je še dejala Sluga.

Sa. J.