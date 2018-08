Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Miro Cerar je v pismu stranki SMC opozoril na vzdržnost javnih financ in hkrati izrazil pričakovanje, da bo nastajajoča koalicija finančno ovrednotila sporazum z Levico. Foto: BoBo Gre za pričakovanja o dvojem: da prihodnja koalicija že zdaj določi seznam prednostnih nalog dela prihodnje vlade, ne le do konca letošnjega leta, in da finančno ovrednoti ukrepe v partnerskem sporazumu. Tega doslej še nismo opravili. Glede na izkušnje iz vlade, ki jo vodim, vem, da ima vsak korenitejši ukrep svojo ceno in da so načrti brez realnega ovrednotenja bolj prazne obljube kot resne zaveze. Zato si želim, da bi partnerske stranke ta naša pričakovanja razumele in jim – v dobro države – tudi sledile. Cerar o nujnosti finančnega ovrednotenja Petorček je v petek z Levico parafiral protokol o sodelovanju, Levica pa je napovedala podporo mandatarskemu kandidatu Marjanu Šarcu in kandidatu za predsednika DZ-ja Dejanu Židanu. Foto: BoBo Sorodne novice Marjan Šarec: Večinske vlade niso porok učinkovitosti in stabilnosti Levica bo podprla manjšinsko vlado Marjana Šarca Šarec potrebuje 46 glasov. Če jih dobi, mora do septembra najti ministre Dodaj v

Cerar želi finančno ovrednotenje sporazuma med petorčkom in Levico

Je partnerski sporazum vzdržen z vidika javnih financ?

12. avgust 2018 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Miro Cerar je izrazil pričakovanje, da bo nastajajoča koalicija finančno ovrednotila partnerski sporazum petorčka z Levico in že zdaj določila seznam prednostnih nalog.

V pismu, ki ga je pridobil STA, je Cerar parafiranje protokola o sodelovanju z Levico, ki so ga s to stranko v petek dosegli predsedniki strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, označil kot pomemben korak v procesu oblikovanja prihodnje slovenske vlade.

S parafiranjem protokola je zagotovljena potrebna podpora za izvolitev mandatarja, je spomnil Cerar in dodal, da je v protokolu določen način sodelovanja peterice strank z Levico, ki ostaja v opoziciji, bo pa podpirala delo vlade v vseh vsebinskih postavkah.

Vsebinska osnova delovanja manjšinske vlade petih strank bo, kot v pismu navaja Cerar, koalicijski sporazum, ki so ga v temeljnih potezah predstavili na nedavni seji sveta SMC-ja.

Vzdržnost javnih financ

"V njem so opredeljeni vsi tisti cilji, ki jih je v pogajanjih zagovarjal SMC in pomenijo nadaljevanje politik na področju dviga življenjskega standarda za vse, tudi ranljive družbene skupine, krepitev gospodarstva, vzdržnost javnih financ, zniževanje zadolženosti države in njeno boljšo pripravljenost na morebitne prihodnje krize, nadaljnje izboljševanje stanja v zdravstvu ter navsezadnje več bolje plačanih delovnih mest in ohranjanje visoke ravni varnosti v najširšem pomenu besede za naše državljane in njihovo imetje," je zapisal prvak SMC-ja.

Ob tem poudarja, da v uresničevanju načrtov prihodnje vlade nobena izmed strank ne bo imela prevladujočega vpliva, bosta pa od vsake odvisni usoda vladnih projektov in politična podpora v parlamentu. "Ker izkušnje z manjšinsko vlado v Sloveniji še nimamo, bosta v nastajajoči vladi na preizkušnji zaupanje in zmožnost postaviti interes državljanov pred lastnega," je navedel Cerar.

Glede nadaljnjih postopkov pa je zapisal, da osebno pričakuje, da ne bodo v prazno izzvenela pričakovanja, izražena tudi na nedavni seji sveta SMC-ja.

Seznam prednostnih nalog

"Gre za pričakovanja o dvojem: da prihodnja koalicija že zdaj določi seznam prednostnih nalog dela prihodnje vlade, ne le do konca letošnjega leta, in da finančno ovrednoti ukrepe v partnerskem sporazumu. Tega doslej še nismo opravili. Glede na izkušnje iz vlade, ki jo vodim, vem, da ima vsak korenitejši ukrep svojo ceno in da so načrti brez realnega ovrednotenja bolj prazne obljube kot resne zaveze. Zato si želim, da bi partnerske stranke ta naša pričakovanja razumele in jim – v dobro države – tudi sledile," je zapisal Cerar.

Napovedal je še, da bosta temu sledila podrobna seznanitev organov stranke s koalicijskimi dokumenti in glasovanje na svetu SMC-ja o vstopu stranke v koalicijo 5 + 1, ki ga, tako Cerar, lahko člani sveta SMC-ja pričakujejo še pred 10. septembrom.

Parafiran sporazum z Levico

Peterica strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS je v petek z Levico parafirala protokol o sodelovanju, Levica pa je napovedala podporo mandatarskemu kandidatu Marjanu Šarcu in kandidatu za predsednika DZ-ja Dejanu Židanu. Levica je tudi zagotovila, da manjšinski vladi ne bo nasprotovala.

Kot je po parafi protokola dejal prvak LMŠ-ja Šarec, tako ovir za podporo mandatarstvu tudi pri Levici ni več, saj je za podporo njegovemu mandatarstvu zagotovljenih 52 glasov poslancev. Seja DZ-ja, na kateri bodo poslanci v drugem krogu iskanja mandatarja po junijskih volitvah odločali o Šarčevi kandidaturi, je predvidena za petek.

G. K.