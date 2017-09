Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zvone Černač, Predsednik Odbora za infrastrukturo in prostor pri Strokovnem svetu SDS-a. Foto: Osebni arhiv Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Černač: Nobena od naslednjih vlad drugega tira ne bo nadaljevala po zastavljeni poti

Referendum o zakonu o drugem tiru

7. september 2017 ob 22:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik odbora za infrastrukturo in prostor pri strokovnem svetu SDS-a Zvone Černač je prepričan, da nobena od naslednjih vlad projekta drugi tir ne bo nadaljevala po zastavljeni poti, ker ne bo prevzela odgovornosti za nov Teš 6. Edina razumna poteza pri obstoječem projektu je po njegovi oceni zavrnitev zakona na referendumu.

"Kadar se proti neki rešitvi postavi toliko različnih interesnih skupin, posameznikov, gospodarstvenikov, političnih strank, koprsko pristanišče in avtoprevoznike, je jasno, da s takim zakonom nekaj ni v redu," je na novinarski konferenci ob predstavitvi strankinega programa za razvoj prometne in prostorske politike v Ljubljani dejal Zvonko Černač.

Ponovno je izpostavil nesmiselnost sprejetja zakona o drugem tiru, saj, kot je poudaril, ne drži nobeden od argumentov vlade, zakaj je zakon za 27 kilometrov proge sploh potreben. Kot je dejal, je vlada zakon utemeljevala s tem, da je potreben za prijavo na evropske razpise in za sodelovanje zalednih držav v projektu.

Ne eden ne drugi nista držala takrat niti ne držita danes, kar je zdaj dokazano, je dejal. Kot je pojasnil, se je država na t. i. blending razpis Evropske komisije v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (Cef) že prijavila, na njem pa si obeta med 80 in 100 milijoni evrov. "To ni niti desetina vrednosti tega projekta," je poudaril nekdanji infrastrukturni minister.

Med državami, ki bi sodelovale pri projektu, se je medtem z 200 milijoni evrov omenjala Madžarska, pa danes nimamo ničesar na mizi, je bil še oster. Ob tem je poudaril, da so v SDS-u že pred meseci opozorili, da za sodelovanje zalednih držav ni potreben zakon, ampak meddržavna pogodba in njena ratifikacija v DZ-ju.

"Odločitev za ta projekt je politična in to je slabo. Tega zakona ni mogoče spraviti s sveta drugače kot z referendumom in edina razumna odločitev je, da se zakon na referendumu zavrne in se vzpostavi odgovornost vlade Mira Cerarja pri tem vprašanju," je še dejal Černač.

Al. Ma.