Česnik dobil podporo komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Zaslišanja ministrskih kandidatov

5. september 2018 ob 17:31,

zadnji poseg: 5. september 2018 ob 17:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Parlamentarna komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu je s šestimi glasovi za in dvema proti podprla kandidaturo Petra Jožefa Česnika za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na predstavitvi so člani komisije s svojimi vprašanji ministrskemu kandidatu iz vrst SAB-a največ pozornosti namenili predvsem mlajšim generacijam Slovencev v zamejstvu in po svetu in temu, kako jih pritegniti za sodelovanje z matično domovino in ohranjanju slovenstva, ter še večjemu sodelovanju in povezovanju strokovnjakov slovenskih korenin iz tujine s Slovenijo. Srenjo slovenskega rodu je po besedah kandidata potrebno "vključiti v našo vprego".

"Jaz bom boben, na katerega se bo tolklo," je napovedal in še dejal, da so njegova vrata odprta za vse, tako zamejce kot Slovence po svetu. 73-letni Česnik, sicer avstralski Slovenec, je predstavitev začel s svojo osebno življenjsko zgodbo in dejal, da mu je predvsem tematika čezmorskih izseljencev "čustveno izredno blizu". Menil je sicer, da je potrebno prednost nameniti predvsem zamejcem ter odpraviti administrativne ovire za tiste Slovence, ki se želijo vrniti iz tujine, kamor sodi tudi nostrifikacija njihove izobrazbe. Glede vračanja Slovencev iz tujine je opozoril, da je potrebno tistim, ki se vrnejo, ob tem ponuditi tudi zaposlitev, šolanje in stanovanja. Po njegovem bo potreben premik tudi z mrtve točke, kar zadeva predstavnika slovenske narodne skupnosti v Italiji v italijanskem parlamentu. Zavzel se je tudi za povezovanje med organizacijami v Sloveniji, ki se ukvarjajo z zamejci in izseljenci, tesno sodelovanje urada z drugimi ministrstvi, kot so ministrstvo za finance, izobraževanje, javno upravo, zunanje zadeve itd. Sam podpira tudi ureditev muzeja izseljenstva in načeloma, da bi imeli Slovenci iz tujine svojega predstavnika v državnem zboru, a je to po njegovih besedah predvsem v rokah samih poslancev. Tovrstni muzej bi sam postavil v Lendavo, ki je v bližini treh sosednjih držav Slovenije, sam pa bi najraje videl, da bi šlo za potujoči muzej. Kot je še dejal, je to ena od njegovih "tihih prioritet", denar zanj pa bi poiskal pri sponzorjih. Novakova: Česnik ima rad Slovence in zamejstvo

Predsednica komisije Ljudmila Novak (NSi), ki je v preteklosti že vodila urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, je po Česnikovi predstavitvi v izjavi za Slovensko tiskovno agencijo dejala, da ministrski kandidat pozna področje in se vidi, da "ima rad Slovence in slovenstvo" ter izrazila prepričanje, da bo nalogo ministra zelo srčno opravljal. Hkrati je izrazila željo, da bi bil zelo strog in zahteven do vprašanj, ki niso rešena, še posebej kar zadeva slovensko avtohtono narodno skupnost v sosednjih državah, in jih naslovil tudi na ministra za zunanje zadeve oziroma pristojnega ministra. Že med predstavitvijo je Novakova dejala, da vse ne bo odvisno od ministra, a "kjer je volja, je tudi pot". Česnik je tretji ministrski kandidat od petih, ki so danes dobili zeleno luč v parlamentu. V četrtek bodo sledile nove predstavitve. 73-letni Česnik je bil na letošnjih parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca. Kot najstarejši poslanec je tudi vodil junijsko ustanovno sejo DZ-ja. Česnikova preteklost

Rodil se je leta 1945 v Ljubljani, leta 1967 pa se je izselil v Avstralijo, čemur naj bi, kot je pred časom zapisal sam, botrovali politični razlogi. V deželi tam spodaj je preživel 36 let. Po prihodu v Melbourne se je najprej zaposlil v zavarovalnici, nato pa je po študiju na akademiji za kontrolo letenja leta 1971 postal kontrolor flote pri avstralski letalski družbi Qantas. Kontrolor letenja pri Qantasu je bil 32 let, najprej v Melbournu, kasneje v Sydneyju. Bil je sindikalni predstavnik v podjetju s 46.000 zaposlenimi, delal pa je tudi kot prevajalec v glavni melbournski bolnišnici in kot sodni tolmač za slovenski in srbohrvaški jezik. Aktiven je bil tudi v izseljenskih vrstah kot predsednik in član upravnega odbora slovenskega izseljenskega društva v Sydneyju, po upokojitvi in vrnitvi v Slovenijo leta 2003 pa je deloval v izvršnem odboru Slovenske izseljenske matice in je še danes povezan s Slovenci po vsem svetu. Čeprav v javnosti ni preveč znan, je že nekaj let dejaven v slovenski politiki. Bil je ustanovni član in podpredsednik leta 2007 ustanovljene stranke Zares, na listi te stranke je leta 2009 tudi neuspešno kandidiral za poslanca v Evropskem parlamentu. Česnik je bil vseskozi aktiven tudi v različnih športnih dejavnostih, večinoma s pridihom slovenskosti. Pod okriljem Slovenske izseljenske matice je tako večkrat pripravil pohode izseljencev na Triglav. Kot tajnik Avstralske smučarske zveze letalcev pa je organiziral smučarske izlete v Slovenijo in tudi drugače promoviral matično domovino. V Avstraliji je bil tudi tajnik lokalnega kajakaškega kluba in leta 1998, pred olimpijskimi igrami v Sydneyju leta 2000, uredil potrebne logistične priprave za udeležbo slovenskih kajakašev in veslačev na tekmovanje. Na samih olimpijskih igrah je bil Česnik eden od koordinatorjev med avstralskimi organizatorji iger in slovensko reprezentanco. Že 20 let je prostovoljec pri Kajakaški zvezi Slovenije.

