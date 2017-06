Civilna iniciativa: Fiktivne vladne obljube o dvotirni progi

Zbiranje podpisov za referendum

9. junij 2017 ob 21:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Iz civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo so se oglasili po četrtkovem sklepu vlade, ki se je formalno zavezala, da se bo med Koprom in Divačo gradila dvotirna železniška proga. Po izgradnji načrtovanega drugega tira se bo tako v naslednji fazi pristopilo k dograditvi še dodatnega tira, obstoječi tir proge Divača-Koper pa se bo opustilo in namenilo za druge potrebe, npr. za turizem.

Pobudniki referenduma o drugem železniškem tiru Divača-Koper s prvopodpisanim Vilijem Kovačičem, kot sporočajo, vztrajajo pri zbiranju podpisov. K temu so danes pozvali tudi upokojence in jih spodbudili, naj to storijo za boljšo državo, boljše življenje in boljšo prihodnost njihovih otrok in vnukov. "Mi nismo proti drugemu tiru, smo za drugačen tir - za dvojni tir za pošteno ceno, tir, ki bo zgrajen bistveno hitreje, kot načrtuje vlada," so med drugim zapisali.

Še ta mesec bo jasno, ali jim je uspelo zbrati dovolj podpisov za razpis referenduma. Rok se izteče 22. junija, do torka pa so jih od potrebnih 40.000 imeli 17.200. V današnjem pozivu upokojencem so sicer pobudniki navedli, da so zbrali že več kot polovico podpisov.