CNVOS opozarja na napovedi diskriminacije organizacij zaradi svetovnega nazora

Odziv na nastop poslanca Branka Grimsa na TV Slovenija

22. maj 2018 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) so se odzivali na izjavo poslanca SDS-a Branka Grimsa, da se 300 milijonov evrov za nevladne organizacije meče skozi okno, in se zavzeli proti diskriminaciji organizacij zaradi političnega in svetovnega nazora.

Branko Grims (SDS), ki vnovič kandidira za poslanca, je na Televiziji Slovenija v četrtek dejal, da bi denar za zagotavljanje varnosti našli v sredstvih, ki se zdaj namenjajo za oskrbo migrantov, ter v "300 milijonih evrov, ki se jih meče skozi okno za nevladne organizacije, kot je Mirovni inštitut, od katerih Slovenija nima nobene razvojne koristi".

V CNVOS-u menijo, da bi to pomenilo konec državne in občinske podpore gasilskim, kulturnim, športnim in drugim društvom pa tudi katoliškim vzgojno-izobraževalnim ustanovam.

Ne glede na to, da so se v SDS-u na družbenih omrežjih odzvali z obljubami, da bodo še naprej financirali ljubiteljsko kulturo, humanitarnost in gasilce, CNVOS opozarja, da po spletu še vedno "jasno in glasno napovedujejo diskriminacijo in izključevanje tistih organizacij, s katerimi se idejno in politično ne strinjajo".

Po navedbah CNVOS-a napoved, da bodo določene organizacije odrezali od javnega financiranja, lahko "pomeni samo eno - prirejanje rezultatov javnih razpisov". "Oblast - katera koli že - bi morala razumeti, da ne sme financirati samo, kar ji je všeč, temveč tudi delo in dejavnosti tistih, ki z njo morda niso najbolj zadovoljni," so še zapisali.

G. C.