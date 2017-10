CSD-ji še vedno neupravičeno prepovedujejo stike z otroki

Stike lahko omeji le sodišče

8. oktober 2017 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pri varuhu človekovih pravic ugotavljajo, da centri za socialno delo v nekaterih primerih, ko staršem odvzamejo otroka, hkrati odločijo tudi o tem, kakšni naj bodo stiki med starši in otroki, ali pa stike celo prepovedo.

V praksi se kljub opozorilom varuha človekovih pravic še dogaja, da center za socialno delo otroka staršem odvzame, obenem pa tudi določi, kako naj potekajo stiki z otrokom. Gre za kršitev, ki se ponavlja že leta in leta, opozarja namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič.

"Stikov med starši in otroki v nobenem primeru ne more določati center za socialno delo. Za določitev stikov je pristojno izključno in samo sodišče," je pojasnil.

V primerih, ko o stikih dejansko odločajo centri, gre za poseg v pravice otrok in staršev. S tem se strinja tudi Darja Kuzmanič Korva iz Skupnosti centrov za socialno delo, ki jo čudi, da se v praksi to še dogaja: "Namreč, pravica stikov otroka je pravica otroka, zato, da ohrani stike. Ob odvzemu center zgolj omeji škodo, ki bi mu lahko nastala."

Na problem so pri varuhu opozorili že pred šestimi leti. Ministrstvo za delo je tedaj vse centre za socialno delo opozorilo, da morajo sočasno z odvzemom otroka sodišču podati tudi predlog bodisi za prepoved bodisi določitev obsega stikov. Kot pojasnjuje Dolčič, pa center sodišču lahko predlaga, kako naj določi stike, saj pozna razmere v družini: "Center pozna te situacije in zato lahko center veliko bolj kvalificirano predlaga sodišču, kako naj stiki potekajo. Poleg tega, bo tudi sodišče, ko bo odločalo o stikih, vedno povprašalo center."

Če center na sodišče ne vloži predloga o obsegu stikov, lahko to storijo tudi starši.

Lucija Dimnik Rikić, Radio Slovenija