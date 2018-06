Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije je dopoldne v Mariboru pripravila zaključni dogodek letošnje kampanje pred nedeljskimi volitvami. Foto: BoBo Dodaj v

Čuš optimističen, napoveduje sodelovanje v vladni koaliciji

Konec kampanje

1. junij 2018 ob 14:45

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Čeprav jim ankete ne kažejo takega uspeha, je Andrej Čuš, predsednik stranke Andreja Čuša in Zelenih Slovenije, prepričan, da bodo prišli v državni zbor. Nekatere plačane javnomnenjske raziskave niso realne, meni.

Z optimizmom ga navdaja predvsem to, da se je zeleni politični opciji po več kot 15 letih spet uspelo povezati. "Prepričan sem, da bomo s to povezovalnostjo in neobremenjenostjo z zgodovino in delitvami na leve in desne zagotovo dosegli parlamentarni prag. Želimo pa si, da bi ljudje odšli na volitve in volili po svoji vesti, in ne na podlagi nekih pralnic možganov, kot jih predstavljajo različne plačane ankete," je dejal.

"Glas za nas je glas za ljudi, delavce in okolje," zagotavlja Čuš, ki se boji, da bi volitve odločili tisti, ki ne bodo odšli na volitve.

V nedeljo najprej pričakuje preboj v državni zbor, nato pa tudi sodelovanje v vladni koaliciji, saj Slovenija po njegovem mnenju potrebuje zeleno opcijo, na kar kažejo različne okoljske katastrofe po državi v zadnjem obdobju. Pri izbiri potencialnih koalicijskih partnerjev v njegovi stranki niso izbirčni.

Njihovi poslanci bi se sicer najprej lotili urejanja položaja slovenskega delavca, saj je nesprejemljivo, da nekateri delajo, pa so vseeno reveži. Prav tako bi začeli povsem na novo vzpostavljati okoljsko politiko v Slovenijo, saj so danes različne inšpekcije predvsem v službi kapitala, zaradi česar se okolje degradira. Ob tem pa bi se zavzeli tudi za večjo varnost države in zavrnitev migrantskih kvot.

