Čuš poslancem: "Tisti, ki ne upoštevajo volje ljudi, naj čim prej spokajo iz parlamenta"

19. december 2017 ob 08:15

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 15:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci obravnavajo predlog novele zakona o trgovini nepovezanega poslanca Andreja Čuša. Večina je ne podpira. Čuš v je dopoldne v parlament prinesel okrog 15.000 podpore za zakonsko omejitev dela trgovin ob nedeljah.



Zadnji dan decembrske redne seje poslance čaka še prvo branje predloga novele zakona o trgovini, s katero se poslanec Andrej Čuš zavzema, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi, razen v primeru posameznih prodajaln, ki so po lastni presoji trgovca lahko odprte do največ šest nedelj oz. z zakonom določenih praznikov v letu.

Vlada je sklenila, da predloga ne podpira, s čimer se osebno ni strinjal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je menil, da bi se dalo predlog ustrezno dopolniti.

Socialni partnerji so namreč že sami rešili to vprašanje. Delodajalske in sindikalne organizacije v panogi so z aneksom v kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine zapisale, da bo od novega leta večina trgovin na "glavne" praznike zaprta, na druge praznike bodo delavci dobili 250 odstotkov višjo urno postavko.

Prav to na tokratni seji večinoma navajajo v poslanskih skupinah.

SMC: Predlog nepotreben

Poslanka SMC-ja Andreja Potočnik je presodila, da predlog novele zakona po mnenju vlade ni potreben, saj so socialni partnerji to vprašanje že rešili. "Ne vidimo razloga, da v DZ-ju obravnavamo nepopoln zakon, če imamo že dogovor," je poudarila.

SDS brez enotnega glasovanja

Franc Breznik (SDS) je dejal, da tudi v Trgovinski zbornici Slovenije ne podpirajo predloga novele zakona, vprašanje pa so socialni partnerji rešili že sami z aneksom h kolektivni pogodbi. V stranki sicer menijo, da je treba spoštovati referendumsko voljo, hkrati pa podpirajo svobodno ekonomsko pobudo trgovcev, ki sicer ob nedeljah ustvarjajo predvsem izgubo. SDS v Čuševem predlogu novele vidi več pomanjkljivosti; poslanci ne bodo enotno glasovali glede predloga zakona, v veliki večini pa mu ne bodo nasprotovali, je napovedal Breznik.

NSi: Veliko je problematičnih izjem

Da spoštujejo referendumsko voljo, je poudaril tudi Matej Tonin (NSi). Vendar pa predlog novele zakona po njegovih besedah pušča veliko izjem, ki so problematične. Čušu je čestital, da je s predlogom sprememb spodbudil socialni dialog, saj je prišlo do dogovora med sindikati in delodajalci. Po mnenju NSi-ja ta predstavlja korak naprej. "Podpore mu ne moremo zagotoviti, vendar mu ne bomo nasprotovali," je dejal.

DeSUS: Večina je za zaprtje trgovin

"Velika večina še vedno podpira idejo o zaprtju trgovin ob nedeljah, temu ne gre oporekati," je dejal Uroš Prikl (DeSUS). Vendar pa v poslanski skupini DeSUS-a predlog novele zakona ocenjujejo kot neprimeren, zato ga ne bodo podprli.

SD: Parcialne rešitve ne izboljšujejo stanja

Tako je napovedala tudi poslanka SD-ja Bojana Muršič, ki je dejala, da današnja razprava ne sme ostati le na ravni trgovine, temveč bi se morala odviti tudi na ravni vseh drugih dejavnosti, kjer ljudje delo opravljajo ob koncih dela. "Na to je treba razmišljati tudi, ko v noči s sobote na nedeljo pričakujemo, da kabelski operater nemudoma odpravi težave," je dejala. Parcialne rešitve, kot je dejala, k ničemur ne bi izboljšale razmer v trgovini.

Levica: Tudi minimalno plačo moramo višati

"Nedeljsko delo v trgovinah podpira zgolj goli interes kapitala," je poudaril Franc Trček (Levica), ki se je zavzel, da bi bilo treba poleg zakonske omejitve nedeljskega dela zakonsko zvišati tudi minimalno plačo.

15.000 podpisov podpore

Čuš v je v parlament prinesel okrog 15.000 podpore za zakonsko omejitev dela trgovin ob nedeljah. Čeprav ne pričakuje, da bi njegov predlog novele zakona o trgovini danes na prvem branju dobil zadostno podporo. Po njegovih besedah ima napovedanih sicer nekaj glasov iz opozicije in koalicije, vendar pa nima upanja, da bo zakon podprt.

V izjavi novinarjem je dejal, da morajo tisti, "ki ne upoštevajo volje ljudi in referenduma, čim prej spokati iz parlamenta".

Ob tem se je zahvalil vsem podpornikom, ki so oddali podpis na stojnicah in v spletni peticiji. "Nad odzivom in podporo smo ganjeni, zato bomo tudi v primeru, da naš predlog danes ne bo sprejet, z našo potjo nadaljevali," je napovedal. Kot je pojasnil, namerava s podporniki v sodelovanju s pravno stroko ponovno pripraviti predlog novele zakona o trgovini in ga vložiti v parlamentarno obravnavo. Ocenil je, da je bil aneks v kolektivni pogodbi "gnil kompromis", ki ne prinaša nič dobrega, saj bodo še naprej ostajale težave glede izkoriščanja delavcev.

Shod v podporo peticiji

Čuševi podporniki so se nato v organizaciji društva Najprej Slovenija zbrali na protestnem shodu pred državnim zborom. Približno 20 ljudi je v rokah držalo transparente, na katerih je med drugim pisalo: Sindikati prodali malega človeka, Kdaj nas boste končno upoštevali?, Za pošteno delo dostojno plačo, Poslanci podprite zakon, vlada ga ignorira, Osel gre 2x na led, kaj pa ministri?, 6 dni v tednu je dovolj, sedmi dan je še Bog počival.

V ospredju je bila misel, da so, kot je dejal že Čuš, "sindikati prodane duše". Aneks v kolektivni pogodbi je po njegovem "gnil kompromis", ki ne prinaša nič dobrega, saj bodo še naprej ostajale težave glede izkoriščanja delavcev. S tem so se strinjali tudi protestniki. Nekaj od njih jih je povedalo, da so sedaj prikrajšani, da bi nedelje in praznike raje preživljali v krogu družine ter da za nedeljsko delo niso dostojno plačani.

Kot so organizatorji shoda, zapisali na digitalnem družbenem omrežju Facebook, DZ in vlade že 14 let ignorirajo voljo ljudstva, ki se je na referendumu odločilo za to, da naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte.

Ob koncu seje DZ-ja bodo poslanci predvidoma še ustavili postopek razpustitve občinskega sveta občine Kostanjevica na Krki, saj je ta vendarle sprejel proračuna za zadnje in prihodnje leto, četudi se nesoglasja v občinskem svetu nadaljujejo.