Čuš predlaga referendum glede sprejema prebežnikov

Predlagana zakonodaja, ki bi omejila priseljevanje

11. januar 2017 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pslanec Andrej Čuš je vložil v postopek predlog posvetovalnega referenduma o omejevanju priseljevanja in zavrnitvi kvotnega sistema za razporejanje prebežnikov po EU-ju.

Za vložitev predloga se je odločil zato, ker slovenska "tranzicijska politična elita zlorablja oblast ter svoj položaj in se pri tem požvižga na mnenje navadnih državljanov". Na prvo mesto je treba postaviti Slovenke in Slovence, šele nato pa pomagati drugim, je prepričan nepovezani poslanec Čuš.

"Če je država nastala na podlagi pravice do samoodločbe, moramo to tudi ohranjati in ostati suvereni ter se postaviti po robu škodljivim predlogom Evropske komisije," je prepričan.

Referendumsko vprašanje bi se po njegovem predlogu glasilo: "Ali ste za to, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme zakonodajo, ki omejuje priseljevanje v Republiko Slovenijo in zavrača kvotni sistem dodeljevanja ilegalnih migrantov po članicah Evropske unije?"

Državni zbor (DZ) lahko, preden končno odloči o nekem vprašanju, razpiše tudi posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Na izid posvetovalnega referenduma pa DZ ni vezan.

G. K.