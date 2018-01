Čuš z novim predlogom zakona proti nedeljskemu delu trgovin

DZ naj bi o predlogu odločal marca ali aprila

23. januar 2018 ob 21:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nepovezani poslanec Andrej Čuš je v postopek državnega zbora vložil nov predlog novele zakona o trgovini, s katerim želi omejiti nedeljsko delo. Med drugim predlaga, da bi bile lahko trgovine odprte le šest nedelj na leto.

V izjavi za medije je poslanec Andrej Čuš pojasnil, da je v skladu s pripombami sindikatov in vlade pripravil bolj konkreten predlog zakona s precej manj izjemami. Predlaga, da bi bila lahko posamezna trgovina odprta do šest nedelj v letu, brez omejitev pa bi bile lahko odprte družinske trgovine, trgovine oz. bencinski servisi na avtocestah ter trgovine na letališčih in ob mejnih prehodih. "Zdaj bo kdo rekel, da je izjem premalo. Ampak to bomo nadaljevali," je odločen.

Poslanec na podlagi opozoril, ki jih prek družbenih omrežij dobiva od zaposlenih v trgovini, ugotavlja, da prihaja do številnih kršitev aneksa h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine, s katerim so se delodajalci in sindikati dogovorili glede omejitve dela in višine plačila za delo ob nedeljah in praznikih, veljati pa je začel z novim letom.

"Že v času t. i. socialnega dialoga sem aneks označil kot gnili kompromis, ki smrdi do neba. V prvih dneh letošnjega leta se je to izkazalo tudi v praksi," je dejal poslanec. Med domnevnimi kršitvami je navedel, da so trgovci zaposlene obvestili, da je aneks ukinjen oz. da omejitev dela ob nedeljah in praznikih ne velja.

Nedeljske ure se štejejo kot redno delo

Poleg tega naj bi se prvo nedeljo v letošnjem letu zaposlenim ure štele kot redno delo med tednom ali pa so zaposleni delali, pa ne bi smeli, saj so starši otrok do tretjega leta starosti.

"V marsikateri trgovini so jim nadrejeni dali v podpis izjavo, da nimajo otroka do tretjega leta starosti in da lahko ob nedeljah normalno delajo. O tem, kako so bili k temu 'povabljeni' oz. prisiljeni, ne bom govoril; to bodo proučevale inšpekcijske službe in organi pravne države," je dejal.

Kje je širši javni interes?

Čuš po lastnih navedbah dnevno prejme od 10 do 20 pripomb delavcev v trgovini. Ko jih bo zbral, bo kršitve naznanil pristojnim službam, je napovedal. Čuš glede novele pričakuje podporo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, dela SMC-ja, ki da se je nagibal k podpori prejšnjega predloga, in generalnega sekretarja Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislava Rožiča.

Ministrovo podporo pričakuje po ponedeljkovem odgovoru na njegovo poslansko vprašanje, v katerem je minister ponovil stališče, da aneks ni celovit, med drugim ker upošteva le interes podjetnikov in zaposlenih v trgovini, ne pa tudi interesa potrošnikov in dobaviteljev ter širšega javnega interesa.

Novi sindikat trgovk in trgovcev

Če sindikalne podpore ne bo, Čuš meni, da so pobude za ustanovitev novega sindikata trgovk in trgovcev, tega naj bi po njegovih besedah ustanovili konec meseca v Celju, na mestu.

Rožič je povedal, da predlog zakona s takšnimi omejitvami in brez pretiranih izjem podpira. Glede domnevnih kršitev aneksa je člane sindikata pozval, naj sindikat o tem obveščajo. Morebitne kršitve glede plačil, delovnega časa, prepovedi dela za starše majhnih otrok bodo sicer vidne šele februarja, ko bodo izplačane plače za januar, ko je aneks začel veljati. Glede domnevnega ponujanja izjav v podpis pa je dejal, da bi delodajalci s tem neposredno kršili zakonodajo, tudi kazensko.

V obravnavo marca ali aprila

Čuš pričakuje, da bo matični odbor DZ-ja predlog novele obravnaval marca ali aprila. "Tam bodo lahko vsi, ki so jih bila polna usta demokracije, spoštovanja volje ljudi in slabega položaja trgovk in trgovcev, pokazali, koliko jim to res pomeni," je dodal.

Poslanec meni tudi, da bi si morali sindikati v panogi bolj prizadevati za dvig plač zaposlenih, opozarja pa tudi na domnevno prakso, da so lastniki trgovskih centrov malim trgovinam, ki pri njih najemajo prostore in bi želeli imeti ob nedeljah zaprto, to prepovedali. "Gre za izsiljevanje. Tudi to bo treba zakonsko urediti," poudarja.

Prvi predlog zavrnjen

Spomnimo, da je DZ decembra prvi predlog poslanca Čuša za omejitev dela ob nedeljah in praznikih zavrnil kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanci so poudarjali, takšno je bilo pred tem tudi stališče vlade, da so že socialni partnerji sami sklenili dogovor o nedeljskem delu, zakonodajni predlog pa da je nedodelan.

Čuš je prepričan, da bo novela, če ne bo sprejeta v tem mandatu DZ-ja, sprejeta v naslednjem.

G. K.