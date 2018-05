Čuševi Zeleni zaradi zavrnjene liste vložili pritožbo na vrhovno sodišče

Zavrnitev je posledica dvojne kandidature

11. maj 2018 ob 15:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije je zaradi zavrnjene liste v enoti Ljubljana Center na vrhovno sodišče vložila pritožbo na po njihovem mnenju nezakonito odločitev DVK-ja. Do zavrnitve je prišlo, ker je Milena Babič kandidirala tudi pri SD-ju, ta pa je kandidatno listo vložili prvi.

Po besedah Andreja Čuša je Državna volilna komisija ravnala neustavno in prekoračila svoja pooblastila, ko se je odločila za grob poseg v aktivno in pasivno volilno pravico ter zaradi ene kandidatke, ki je brez njihove vednosti dala soglasje za kandidaturo dvema strankama, s seznama črtala kar celotno njihovo listo.

Tudi tokrat se je Čuš oprl na že izrečeno sodbo Evropskega sodišče za človekove pravice iz leta 2007, ki je v enakem primeru na ruskih volitvah pritrdilo pritožnikom s pojasnilom, da je bila njihova lista črtana protipravno, na kar je opozoril ustavni pravnik Jurij Toplak.

V stranki zato od vrhovnega sodišča pričakujejo, da bo njihova lista tudi v volilni enoti Ljubljana Center znova uvrščena na glasovnik. Ob tem je Čuš problematiziral vlogo SD-ja in SDS-a v volilni komisiji, saj sta njihova predstavnika glasovala za umik liste Zelenih in je dvom o njihovi nepristranskosti po njegovem mnenju več kot upravičen.









Kandidatna lista naj ostane brez Babičeve

V stranki so predlagali, da v okraju, v katerem so zaradi izbrisa dvojne kandidatke Milene Babič ostali brez kandidata, na listi ostane njihova kandidatna lista brez imena kandidata, glasovi pa se štejejo v skupni kvorum stranke. Če vrhovno sodišče ne bo samo odločilo o njihovi zahtevi, pa naj po predlogu stranke odločanje vrne volilni komisiji z jasnim navodilom, da na ustavi skladen način izvede volitve tudi v spornem okraju.

V sedmi volilni enoti, ki poleg Maribora pokriva še območja upravnih enot Slovenska Bistrica, Ruše, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice, so se sicer danes predstavili kandidati Boštjan Munda, Miha Jesenek, Samo Trs ter nestrankarska kandidata Gvido Novak in Rok Zalar, ki prihajata iz sindikalnih vrst. Ob njih v tej volilni enoti kandidirajo tudi Robert Golež, Nina Beškovnik, Barbara Cenčič Krajnc, Maja Roner in Monika Piberl.

