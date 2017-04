Tudi konec praznikov v znamenju čakalnih dob na mejah

Najbolj obremenjena prehoda sta bila Gruškovje in Obrežje

17. april 2017 ob 09:54,

zadnji poseg: 17. april 2017 ob 23:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ob iztekajočih se velikonočnih praznikih se tako tuji kot domači vozniki vračajo domov. Najdalje se je čakalo na Gruškovju in Obrežju.

Na mejnem prehodu Obrežje so čakalne dobe okoli dve uri za osebna vozila in približno ena ura za avtobuse. V državo osebni avtomobili vstopajo v šestih od sedmih kolon, avtobusi pa v dveh. Promet je povečan tudi na izstopu iz države, kjer so odprte tri steze, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so skladno s schengenskim zakonikom na vstopu začeli delno izvajati ciljno mejno kontrolo državljanov EU-ja, mejna kontrola državljanov tretjih držav pa je sistematična, so še sporočili policisti.

Večkilometrski zastoji pa so čez dan nastajali tudi proti Avstriji, in sicer na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke.

Najhuje je bilo v petek

Dolge kolone na avtocestah, zlasti pred mejnimi prehodi, so zaznamovale tudi začetek podaljšanega prazničnega konca tedna. Ob tem, da je tega prometa vse več, in poostrenem nadzoru na mejah so nekateri v petek za prestop meje čakali tudi več ur. Najhuje je bilo v petek zjutraj in dopoldne na Obrežju, kjer je nastala desetkilometrska kolona, popoldne in zvečer pa se je začel promet gostiti na mejnih prehodih proti morju.

Razmere na cestah je mogoče preveriti na spletni strani Prometnoinformacijskega centra (PIC) in tudi na njihovi mobilni aplikaciji. Voznikom svetujejo, naj se pravočasno odpravijo na pot, prav tako pa naj se nanjo ustrezno pripravijo.

Okvirne čakalne dobe po podatkih policije ob 23.30:

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje - 2 uri za osebna vozila;

2 uri 30 minut za avtobuse Gruškovje - 30 min Starod - 20 min Sočerga - 30 min Slovenska vas - 30 min Zavrč - 30 min Dobovec - 30 min Metlika - 30 min



(Vir: Prometnoinformacijski center za državne ceste)

G. K., A. K. K., T. H.