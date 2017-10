Dars do poletja 2019 načrtuje meritve hitrosti na sedmih avtocestnih odsekih

Pilotski projekt sekcijskega merjenja je bil po oceni Darsa uspešen

27. oktober 2017 ob 11:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dars po pilotnem sistemu merjenja hitrosti na avtocestah namerava vzpostaviti dolgoročen sistem merjenja hitrosti na sedmih avtocestnih odsekih. Na Darsu so objavili javni razpis, s katerim iščejo ponudnika za dobavo, vzpostavitev in vzdrževanje potrebne opreme, zgornja vrednost razpisa pa je dobrih 1,2 milijona evrov.

Sekcijsko merjenje v praksi poteka na daljšem odseku, kjer se slika vsako vozilo na dveh točkah, nato pa na podlagi izračuna časa, ki ga je posamezno vozilo potrebovalo za vožnjo med obema odsekoma, ugotovi povprečno hitrost. Tako je tudi potekalo merjenje v pilotskem projektu na območju trojanskih predorov, kjer je sistem podatke o vozilih, ki so odsek prevozili prehitro, posredoval policiji, ki je nato lahko tudi izrekla globo.

Pilotsko merjenje se je sicer končalo z okvaro kamere, a na Darsu so kljub temu zadovoljni, saj se je po njihovih podatkih število nesreč občutno zmanjšalo, padla pa je tudi povprečna hitrost, s katero so vozniki vozili na tem odseku. Pri večini od 200 dnevno posnetih prehitrih voznikov pa je šlo za manjše prekoračitve hitrosti.

Brez meritev le na gorenjski avtocesti

Zato bodo zdaj na Darsu sekcijsko merjenje vzpostavili na sedmih odsekih avtocest. Na štajerski avtocesti je tako predvidena vzpostavitev merjenja na odseku Vransko—Blagovica v obe smeri in na širšem območju Celja proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti bodo hitrost merili na območju višnjegorskega klanca proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti bodo meritve potekale med priključkom Logatec in viaduktom Ravbarkomanda proti Kopru ter med priključkoma Vrhnika in Brezovica v obe smeri.

Za odseke so se na Darsu odločili na podlagi dosedanjih ugotovitev glede prekoračevanja hitrosti in analiz prometnih nesreč. Na Darsu ob tem opozarjajo, da je hitrost eden od poglavitnih dejavnikov, ki vpliva na varen potek prometa. Ob prometnih nesrečah pa regionalne ceste ne morejo v celoti prevzeti celotne prometne obremenitve. Na Darsu si zato prizadevajo, da bi bilo nesreč in zapor čim manj. Prav tako je v razpisu določeno, da mora izvajalec omogočati tudi morebitno prestavitev sistema na drug odsek, če bi Dars tako zahteval

Odpiranje ponudb decembra

Javni razpis, s katerim iščejo ponudnika opreme za sekcijsko merjenje, so na Darsu že objavili, ponudbe pa bodo odpirali 8. decembra. Med razpisnimi pogoji je tudi zahteva, da naprave meritve opravljajo na obeh voznih pasovih kot tudi na odstavnem. Izbran sistem bo moral prepoznati najmanj 65 odstotkov registrskih tablic na vozilih.

Če bodo na razpisu, katerega zgornja meja vrednosti je 1,28 milijona evrov, našli primernega ponudnika, bo sistem sekcijskega merjenja vzpostavljen do 30. 6. 2019. Izbrani ponudnik pa bo po izteku garancijske dobe sistem vzdrževal do 31. 12. 2025.

L. L.