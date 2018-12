Dars odprl avtocestni odsek od Podlehnika do Gruškovja

Sprostila se bo pot med Avstrijo in Hrvaško

30. november 2018 ob 13:05

Gruškovje - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Dars je odprl slabih šest kilometrov dolg odsek podravske avtoceste med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje in tako končal zadnji manjkajoči košček na 2300 kilometrih avtoceste med Hamburgom in Solunom.

Za prebivalce ob državni cesti med Ptujem in Gruškovjem so bile prometne razmere dolga leta neznosne, zlasti ob poletnih koncih tedna in pred krajšimi prazničnimi obdobji, ko so se proti Hrvaški valile kolone turistov in zdomcev iz balkanskih držav.

Z gradnjo 13 kilometrov dolgega odseka do meje so začeli leta 2016. Prvo fazo nekaj več kot sedem kilometrov dolgega odseka med Draženci in Podlehnikom je Pomgrad odprl že pred dobrim letom. Gradnja bo po doslej zbranih podatkih znašala nekaj več kot 110 milijonov evrov, kar je precej manj od ocenjene naložbene vrednosti, pri čemer je Slovenija za projekt prejela 63,5 milijona evrov kohezijskega denarja.

Promet po novem avtocestnem odseku, po polovici avtoceste dvosmerno, poteka že dlje časa. Brez vseh omejitev bo tam mogoče peljati po odstranitvi prometnih zapor in dokončanju tistih del, ki jih je mogoče opraviti šele po preusmeritvi prometa po obeh polovicah, kar se bo zgodilo predvidoma najpozneje v ponedeljek. Odsek, ki ga je gradil sarajevski Euro-asfalt, je slovesno odprla infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

VIDEO Odprtje avtoceste do Gruškovja

VIDEO Dars odprl AC odsek od Podlehnika do Gruškovja

La. Da.